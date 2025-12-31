جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: هم اکنون ترافیک در چالوس و آزادراه‌های تهران- شمال و کرج - قزوین و قزوینـ کرج - تهران سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه ترافیک سنگین است و در آزادراه‌های تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده انتهای آزادراه، کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر و قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگینی گزارش شده است.

وی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع، گفت: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است، ضمن اینکه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی در ادامه اعلام کرد که بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان خراسان رضوی اعلام شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محور‌های مسدود شریانی کشور، افزود: در حال حاضر محور‌های سقز – دیواندره، سقز – بانه، زنجان - بیجار، یاسوج – سادات – دهدشت، کیاسر – سمنان، بندرخمیر – بندرلنگه (آبنمای کنخ) و فردوس – گناباد مسدود هستند.

وی همچنین محور‌های مسدود غیرشریانی را برشمرد و گفت: ۱۳ محور غیرشریانی سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، رودبار – کهنوج (مظفر آباد)، فنوج – کتیج – رمشک، دلگان – زهکلوت، بوکان – مهاباد، جاسک – بشاگرد، چاهان – زرآباد، زنجان – دندی، قوچان – سلطان آباد و کاخک - سرایان مسدود اعلام شده است.

سرهنگ محبی همچنین محور گنجنامه – تویسرکان را دارای انسداد فصلی اعلام کرد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: پلیس راه راهور ، جاده چالوس ، وضعیت راه ها
