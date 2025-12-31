باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانه‌داری آمریکا فاش کرد که دولت این کشور تحریم‌های سه مدیر اجرایی مرتبط با نرم‌افزار‌های جاسوسی صهیونیستی موسوم به «اینتلکسا» (Intellexa) را لغو کرده است.

این تصمیم به معنای عقب‌نشینی جزئی از تحریم‌هایی است که دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، سال گذشته علیه هفت نفر از افراد مرتبط با این سازمان‌های جاسوسی وضع کرده بود. وزارت خزانه‌داری در آن زمان، «اینتلکسا» را یک شبکه بین‌المللی پیچیده شامل شرکت‌های غیرمتمرکز توصیف کرده بود که برای توسعه و بازاریابی بسته‌های گسترده‌ای از نرم‌افزار‌های جاسوسی با قابلیت نفوذ بسیار بالا فعالیت می‌کردند. بنیان‌گذار این کنسرسیوم، «تال دیلیان»، مقام سابق اطلاعاتی رژیم تروریستی اسرائیل است.

وزارت خزانه‌داری ادعا کرد که «لغو این تحریم‌ها در چارچوب رویه‌های اداری معمول و در پاسخ به درخواست تجدیدنظر افراد ذی‌نفع انجام شده است.» بر اساس این ابلاغیه، لغو تحریم‌ها شامل سارا حمو که دولت آمریکا او را به ارائه خدمات اداری به این نهادهای جاسوسی متهم کرده بود، آندریا گامباتزی که به گفته مقامات آمریکایی، شرکت او مالک حقوق توزیع نرم‌افزار جاسوسی «پرداتور» (Predator) بوده است و میروم حرباز که مقامات آمریکایی او را یکی از مدیران ارشد این نهادهای جاسوسی معرفی کرده بودند، شد.

نرم‌افزار «پرداتور»، محصول اصلی اینتلکسا، در کانون رسوایی مربوط به اتهامات جاسوسی از یک روزنامه‌نگار، یک چهره برجسته اپوزیسیون و ده‌ها تن دیگر در یونان قرار دارد. همچنین در سال ۲۰۲۳، گروهی از رسانه‌های تحقیقی گزارش دادند که دولت ویتنام تلاش کرده است از ابزار‌های «اینتلکسا» برای هک کردن اعضای کنگره آمریکا استفاده کند.

منبع: آر تی