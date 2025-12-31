باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تماشا در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد.
در این نظرسنجی، سریالهای «سرنوشت»، «افسانه دونگ یی»، «اوک نیو» و «نوش جان» بهعنوان گزینههای انتخاب مخاطبان معرفی شدند.
پس از گذشت یک هفته و مشارکت گسترده علاقهمندان، در نهایت سریال «افسانه دونگ یی» با بیش از ۶۴ هزار درخواست و کسب ۳۶ درصد آرا، در صدر جدول قرار گرفت و بهعنوان محبوبترین انتخاب مخاطبان شبکه تماشا شناخته شد.
در این رقابت نزدیک، سریال «سرنوشت» با اختلافی اندک و با ۳۴ درصد آرا و بیش از ۶۰ هزار درخواست در جایگاه دوم ایستاد.
همچنین سریال «نوش جان» با ۲۰ درصد آرا و حدود ۳۴ هزار درخواست رتبه سوم را به خود اختصاص داد و سریال «اوک نیو» نیز با ۱۰ درصد آرا و ۱۷ هزار درخواست در جایگاه چهارم قرار گرفت.
نتایج این نظرسنجی نشاندهنده علاقه بالای مخاطبان شبکه تماشا به مجموعههای تاریخی و شرقی و نقش مهم نظر بینندگان در انتخاب و پخش برنامههای این شبکه است.
گفتنی است سریال «افسانه دونگ یی» از ۱۳ دیماه جایگزین سریال «خانواده جدید» میشود و هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا خواهد رفت و بازپخش آن ساعت ۷، ۱۴ و ۲۴ است.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما