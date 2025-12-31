مجموعه تلویزیونی «افسانه دونگ یی»، موفق شد با کسب ۳۶ درصد از مجموع آرا، عنوان سریال منتخب مخاطبان شبکه تماشا را از آنِ خود کند. این مجموعه از ۱۳ دی‌ماه روی آنتن شبکه تماشا خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تماشا در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد.

 در این نظرسنجی، سریال‌های «سرنوشت»، «افسانه دونگ یی»، «اوک نیو» و «نوش جان» به‌عنوان گزینه‌های انتخاب مخاطبان معرفی شدند.

پس از گذشت یک هفته و مشارکت گسترده علاقه‌مندان، در نهایت سریال «افسانه دونگ یی» با بیش از ۶۴ هزار درخواست و کسب ۳۶ درصد آرا، در صدر جدول قرار گرفت و به‌عنوان محبوب‌ترین انتخاب مخاطبان شبکه تماشا شناخته شد.

در این رقابت نزدیک، سریال «سرنوشت» با اختلافی اندک و با ۳۴ درصد آرا و بیش از ۶۰ هزار درخواست در جایگاه دوم ایستاد. 

همچنین سریال «نوش جان» با ۲۰ درصد آرا و حدود ۳۴ هزار درخواست رتبه سوم را به خود اختصاص داد و سریال «اوک نیو» نیز با ۱۰ درصد آرا و ۱۷ هزار درخواست در جایگاه چهارم قرار گرفت.

نتایج این نظرسنجی نشان‌دهنده علاقه بالای مخاطبان شبکه تماشا به مجموعه‌های تاریخی و شرقی و نقش مهم نظر بینندگان در انتخاب و پخش برنامه‌های این شبکه است.

گفتنی است سریال «افسانه دونگ یی» از ۱۳ دی‌ماه جایگزین سریال «خانواده جدید» می‌شود و هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا خواهد رفت و بازپخش آن ساعت ۷، ۱۴ و ۲۴ است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما

برچسب ها: شبکه تماشا ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
پوشش ویژه رسانه ملی برای مناسبت‌های پیش‌رو
از رحمت پایتخت تا اسباب زحمت هومن حاجی عبداللهی در طنز جدید سعید آقاخانی
سنجش رضایت مخاطب، معیار ماندن یا رفتن برنامه‌های تلویزیونی
پخش سریال «سرزمین مادری» به زودی از شبکه افق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زهره شکوفنده: همه به من جودی آبوت می‌گویند
شبکه سحاب و آینده رسانه‌های بدون آنتن ماهواره‌ای
آخرین اخبار
زهره شکوفنده: همه به من جودی آبوت می‌گویند
شبکه سحاب و آینده رسانه‌های بدون آنتن ماهواره‌ای
برنامه‌های رادیو در سالگرد شهادت حاج قاسم
پوشش ویژه رسانه ملی برای مناسبت‌های پیش‌رو
پخش بیش از ۴۰ فیلم سینمایی در تلویزیون ویژه ولادت امام علی (ع) و گرامیداشت شهید سلیمانی
داریوش کاردان به تلویزیون بازگشت + فیلم
«افسانه دونگ یی» منتخب مخاطبان شبکه تماشا شد
از این شفاف‌تر؟!/ در بازدید خبرنگاران از مرکز تحقیقات صدا و سیما چه گذشت؟
مستند «آخرین میدان» امشب از شبکه سه پخش می‌شود