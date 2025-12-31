۲ سارق زورگیر که با ورود به یک خانه و ضرب و شتم زنی سالمند مقدار زیادی طلا و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده بودند دستگیر شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ «حسن علی اکبری» رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: «در پی وقوع سرقت از خانه یک زن در شهر اصفهان موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت. با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ۲ سارق با ضرب و شتم زن سالخورده وی را بشدت مجروح کردند و وقتی همسایه این زن متوجه سر و صدا شد و به خانه او رفت تا ببیند ماجرا چیست سارقان دست و پای او را نیز بسته و مقادیری طلا و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده و از محل متواری شدند.»

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: «با اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیسی ۲سارق این پرونده شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنها طلا‌های مسروقه کشف شد.

سارقان در تحقیقات کارآگاهان به جرم خود و فروش گوشی‌های مسروقه به یک مالخر اقرار کردند که در عملیاتی دیگر مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.» به گزارش پلیس، سرهنگ علی اکبری ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: «متهمان با تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.»

برچسب ها: سارقان طلا ، سرقت
خبرهای مرتبط
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
شلیک مرگبار به خاطر چیدن هلو
سرقت خودرو در تهران؛ فروش در شمال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک