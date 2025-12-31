۲ سارق زورگیر که با ورود به یک خانه و ضرب و شتم زنی سالمند مقدار زیادی طلا و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده بودند دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ «حسن علی اکبری» رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: «در پی وقوع سرقت از خانه یک زن در شهر اصفهان موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت. با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد ۲ سارق با ضرب و شتم زن سالخورده وی را بشدت مجروح کردند و وقتی همسایه این زن متوجه سر و صدا شد و به خانه او رفت تا ببیند ماجرا چیست سارقان دست و پای او را نیز بسته و مقادیری طلا و ۲ دستگاه تلفن همراه را به سرقت برده و از محل متواری شدند.»

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گفت: «با اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیسی ۲سارق این پرونده شناسایی و در عملیات ضربتی دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنها طلا‌های مسروقه کشف شد.

سارقان در تحقیقات کارآگاهان به جرم خود و فروش گوشی‌های مسروقه به یک مالخر اقرار کردند که در عملیاتی دیگر مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.» به گزارش پلیس، سرهنگ علی اکبری ارزش اموال به سرقت رفته توسط این سارقان را حدود ۱۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: «متهمان با تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.»