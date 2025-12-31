مرد سالخورده که در یک درگیری خانوادگی پسرش را به قتل رسانده در حالی پای میز محاکمه ایستاد که همسرش از قضات دادگاه خواست او را به مجازات برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان- اوایل سال گذشته دختری جوان در تماس با پلیس گزارش قتل برادر ۱۸ ساله‌اش را اعلام کرد. مأموران پس از حضور در محل که خانه‌ای در شرق تهران بود به بررسی‌های اولیه پرداختند و پدر ۸۰ ساله به قتل پسرش با چاقو اعتراف کرد.

مرد سالمند دستگیر شد و در تشریح ماجرا گفت: «روز حادثه بابک به خاطر پول با مادر و خواهرش دعوا کرده بود وقتی متوجه شدم که او با گوشت‌کوب و چاقو به سراغ خواهرش که در طبقه سوم همان ساختمان بود رفته با عجله به سراغش رفتم و باهم درگیر شدیم و من در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و چاقو را از بابک گرفتم و دوضربه به او زدم.»

خواهر مقتول نیز گفت: «من، همسر و فرزندم در خانه بودیم که صدای درگیری و جر و بحث بابک با مادرم را شنیدم به آنجا رفتم و دیدم بابک با مادرم درگیر شده است. خواستم مانع شوم که من را بیرون انداخت و چند دقیقه بعد هم صدا قطع شد. بعد از پیگیری فهمیدم کارت بانکی مادرم را گرفته و از خانه بیرون رفته. حدود ساعت ۱۲ شب بود که بابک دوباره آمد و در خانه من را زد و با چاقو و گوشت‌کوب به من حمله کرد. پدرم با صدای جیغ و فریاد من خودش را به واحد ما رساند و با چاقو از پشت بابک را زد.»

بعد از پایان بازجویی‌ها و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «پسرم معتاد نبود و با کسی هم مشکلی نداشت. من بعد از قتل پسرم خانه‌ام را جدا کردم، اما از همسرم جدا نشدم و طلاق هم نمی‌گیرم. الان هم آمدم تا بگویم من رضایت نمی‌دهم و همسرم باید مجازات کاری که انجام داده را تحمل کند.»

بعد از آن برادر مقتول گفت: «برادرم اعتیاد نداشت، اما گاهی ماده مخدر گل می‌کشید. او مشکلات عصبی داشت و من برادرم را نزد مشاور برده بودم و کمکش می‌کردم تا مشکلش حل شود. حتی بابک را در چند کلاس ثبت‌نام کرده بودم تا کار و تخصصی یاد بگیرد.» در ادامه متهم که با وثیقه آزاد بود و به سختی راه می‌رفت به جایگاه رفت و با گریه گفت: «من را اعدام کنید من ندانم‌کاری کردم و حالا هم پشیمانم. خودم با دست خودم پسرم را کشتم. روز حادثه وقتی دیدم با چاقو به خانه خواهرش رفته عصبانی شدم و نفهمیدم که چه شد با چاقو دو ضربه از پشت به او زدم. حالا هم فقط افسوس می‌خورم که چرا آن کار را انجام دادم و از همسرم می‌خواهم تا من را ببخشد.»

با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۰ دی ۱۴۰۴
پسر معتاد عاقبتش همین است میگه گل می کشید اما معتاد نبود مگه داریم
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۰ دی ۱۴۰۴
فرزند ناخلف سرنوشتش همینه
۳
۲۸
