باشگاه خبرنگاران جوان- رضا پولادی رئیس مرکز ۱۹۷ فراجا با بیان اینکه مرکز ۱۹۷ به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و پلیس فعالیت می‌کند، اظهار کرد: مرکز ۱۹۷ با هدف جلب مشارکت مردمی و افزایش رضایتمندی شهروندان راه‌اندازی شده و ما به‌دنبال دریافت تقدیر، پیشنهاد، درخواست، انتقاد و شکایت از سوی مردم هستیم. هدف اصلی ما تقویت مشارکت اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ تقدیر در کشور است.

وی افزود: سالانه حدود ۵۰۰ میلیون خدمت و مأموریت توسط پلیس انجام می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از «دو صدم درصد» مردم از عملکرد پلیس انتقاد یا شکایت دارند. این در حالی است که حجم تقدیر‌ها نسبت به گستردگی خدمات ارائه‌شده بسیار اندک است و ما تلاش داریم این فرهنگ را در جامعه تقویت کنیم.

رئیس مرکز ۱۹۷ فراجا با اشاره به درگاه‌های ارتباطی این مرکز گفت: مرکز ۱۹۷ دارای درگاه‌های مختلفی از جمله اپلیکیشن ۱۹۷، تماس تلفنی با شماره ۱۹۷ و همچنین QR Code است که همگی با هدف افزایش مشارکت و نظارت مردمی برای تحقق امنیت پایدار طراحی شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از شهروندان تصور می‌کنند تماس با ۱۹۷، به‌ویژه در حوزه گلایه یا شکایت از مأموران پلیس، به نتیجه نمی‌رسد و به همین دلیل تماس نمی‌گیرند شاید آمار کم شکایت از پلیس به این علت باشد؛ گفت: تأکید می‌کنم که در مقابل حجم گسترده مأموریت‌ها، نرخ انتقاد و شکایت پایین است، نه اینکه شکایات کمتر از تقدیر‌ها باشد. ما آماده دریافت تمام پیام‌های مردمی هستیم و هم‌اکنون نیز تمامی آنها را دریافت و پاسخ می‌دهیم.

پولادی با تأکید بر نظارت درون‌سازمانی پلیس بیان کرد: ما معتقدیم بیشترین برخورد باید از درون سازمان و با کارکنان خود پلیس انجام شود و مردم اطمینان داشته باشند که پلیس همواره حامی آنهاست.

وی افزود: سالانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تماس مردمی با مرکز ۱۹۷ برقرار می‌شود. با توجه به حجم بالای تماس‌ها و تعداد محدود اپراتورها، به‌دنبال بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هستیم تا بخشی از فرآیند پاسخگویی به‌صورت هوشمند انجام شود.

رئیس مرکز ۱۹۷ فراجا ادامه داد: استفاده از فناوری و هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد تا نتیجه پیام‌ها به‌صورت خودکار و گویا به تماس‌گیرندگان اعلام شود؛ به‌گونه‌ای که شهروند مطلع شود درخواست او انجام شده یا رد شده است.

وی افزود: ما معتقدیم تقریباً به صد درصد پیام‌های مردم رسیدگی می‌شود. در حال حاضر پیامک‌هایی برای شهروندان ارسال می‌شود تا نتیجه پیام خود را از طریق تماس با ۱۹۷ به صورت تلفنی پیگیری کنند، اما گاهی این پیامک‌ها به‌موقع نمی‌رسد یا فرد در زمان تماس در صف انتظار قرار می‌گیرد و تماس را قطع می‌کند. به همین دلیل، در آینده‌ای نزدیک فناوری جدیدی اجرایی خواهد شد که نتیجه پیام را به‌صورت صوتی و خودکار در اختیار تماس‌گیرنده قرار می‌دهد.

پولادی گفت: در حال حاضر در تهران حدود ۳۰ اپراتور در شیفت‌های مختلف به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت هستند. به‌طور میانگین، تماس‌های مردمی بیشتر در حوزه شکایت یا پیگیری مسائل پلیسی است.

وی افزود: میزان تماس‌ها بسته به شرایط و رویداد‌های خاص متفاوت است؛ به‌عنوان مثال در ایام چهارشنبه‌سوری، اربعین یا انتخابات، حجم تماس‌ها افزایش پیدا می‌کند. بیشترین تماس‌ها نیز مربوط به پلیس آگاهی، کلانتری‌ها، پلیس راهور و یگان‌های خدماتی است.

رئیس مرکز ۱۹۷ فراجا در پایان گفت: بازخورد اتفاقات کشور به‌صورت مستقیم در تماس‌های مردمی با ۱۹۷ نمایان می‌شود و این مرکز همواره آماده پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مردم است.

