باشگاه خبرنگاران جوان - زینب نصیری روز چهارشنبه در چهلمین بزرگداشت روز ملی مددکاری اجتماعی در نظام سلامت با محوریت «همکاری بین بخشی در حمایت از کودکان در نظام سلامت»، اظهار کرد: مسائلی که افراد و جامعه با آن روبه‌رو هستند تحت تأثیر ساختار‌های کلان‌تری است که هم بر شرایط اثر می‌گذارند و هم از آن اثر می‌گیرند.

وی عنوان کرد: در این راستا مددکاران اجتماعی در مجموعه نظام سلامت با درک این پیچیدگی‌ها و با این نگاه ویژه فعالیت می‌کنند.

مشاور اجتماعی وزیر بهداشت تأکید کرد: اگر باور داشته باشیم که در هر اقدامی عنصر پایداری را باید مدنظر قرار دهیم، هزینه‌ای که برای انرژی و زمان صرف می‌شود در بستر یک اقدام مشترک معنا پیدا می‌کند. این پایداری در گرو مشارکت جمعی است که باید میان تمام ذینفعان و متخصصان این حوزه شکل بگیرد.

وی افزود: در بستر این همکاری و مشارکت جمعی است که مسئولیت مشترک ما تحقق می‌یابد و می‌توانیم نگاه‌های جزیره‌ای را کنار گذاشته و به نگاهی مشترک در عمل دست یابیم. این اتفاقی بسیار ارزشمند است.

نصیری، کودکان را آسیب‌پذیرترین و کم‌صداترین گروه جمعیتی دانست که حتی در فرآیند‌های غیرمشارکتی معمولاً صدای آنها توسط بزرگسالان بازتاب داده می‌شود و خود آنها کمتر در فرآیند مشارکت دخیل می‌شوند.

وی گفت: بنابراین بسیار اهمیت دارد که در هر اقدام مشترکی توجه کنیم چگونه می‌توانیم مداخله و مشارکت کودکان را به عنوان یکی از ذینفعان اصلی و آینده‌سازان کشور جلب و تضمین کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: پیوند شعار روز ملی مددکاری با شعار جهانی امسال می‌تواند در یک مسیر مشترک قرار گیرد و به مسائل حوزه کودکان نه صرفاً به عنوان یک مسئله اجتماعی، بلکه به عنوان امری که بر فردای ایران اثر می‌گذارد، پرداخته شود.

مشاور اجتماعی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نقطه اتصال این نظام با جامعه هدف هستند و در هر بخشی می‌توانند ارتباط معنادار نظام سلامت با بخش‌های مختلف دولت و نظام حکمرانی را برقرار کرده و خدمات ارائه دهند.

وی با اشاره به نقش مددکاران اجتماعی، افزود: به نظر می‌رسد مهم‌ترین عنصر، تسهیل‌گری همبستگی اجتماعی در کشور است که قطعاً باید روی آن کار و تلاش جدی‌تری صورت گیرد، ما در وزارت بهداشت نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به ارتقای جایگاه این حرفه و حل مسائل صنفی آن کمک کنیم، چرا که این امر برای اعتلای خدمات‌رسانی به جامعه هدف ضروری است.

نصیری با تأکید بر باور به ضرورت ایجاد بستر‌های همکاری با سایر دستگاه‌ها مانند وزارت رفاه، آموزش و پرورش و دیگر نهادها، اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی و مشارکت جمعی که شکل می‌دهیم، امید بیشتری بسازیم و به ارتقای اعتماد اجتماعی کمک کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با نقش‌آفرینی و بهبود واقعی شرایط جامعه، بتوانیم وضعیت بهتری را برای حرفه خود و نیز جامعه هدف رقم بزنیم و در بهبود و ترمیم سرمایۀ اجتماعی کشور نقش مؤثری ایفا کنیم.

در ادامه این مراسم از کتاب «گزارش هزینه و اثربخش مداخلات مددکاران با کودکان در بیمارستان» رونمایی شد، همچنین از مددکاران نمونه هم قدردانی شد.

منبع: ایرنا