فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از دستگیری سارق موبایل قاپ و تحویل گوشی تلفن همراه مسروقه به مالباخته در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط یک فرد موتو رسوار، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات دقیق و تخصصی و اقدامات هوشمندانه هویت فرد سارق را در کمترین زمان بدست آورده و متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او گوشی تلفن همراه سرقتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر با اشاره به تحویل گوشی مکشوفه به مالباخته خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.