فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر از دستگیری سارق موبایل قاپ و تحویل گوشی تلفن همراه مسروقه به مالباخته در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه توسط یک فرد موتو رسوار، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان قائمشهر قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات دقیق و تخصصی و اقدامات هوشمندانه هویت فرد سارق را در کمترین زمان بدست آورده و متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او گوشی تلفن همراه سرقتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائمشهر با اشاره به تحویل گوشی مکشوفه به مالباخته خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: سرقت اموال ، سارقان حرفه ای
خبرهای مرتبط
موبایل قاپی از شهروندان محمودآبادی؛ موبایل قاپ سابقه دار دستگیر شد
دستگیری ۲ موبایل قاپ حرفه‌ای در بابل + فیلم
متلاشی شدن باند سارقان با ۷۰ فقره موبایل قاپی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتکار ۴۰ میلیاردی انواع مواد غذایی و کالای اساسی در ساری
احتکار ۸۰ میلیاردی لوازم خانگی در ساری
آخرین اخبار
احتکار ۴۰ میلیاردی انواع مواد غذایی و کالای اساسی در ساری
احتکار ۸۰ میلیاردی لوازم خانگی در ساری
دستگیری موبایل قاپ موتور سوار در قائمشهر
تردد سنگین خودرو‌ها به سمت شمال
جاده‌های شمال از امروز زیر بار محدودیت‌های ترافیکی می رود