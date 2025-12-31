طلا با رشد ۶۶ درصدی در سال ۲۰۲۵، بهترین عملکرد سالانه خود را از سال ۱۹۷۹ تاکنون ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا در معاملات فوری امروز چهارشنبه در سطح ۴۳۴۵.۷۵ دلار در هر اونس تثبیت شد، اما پس از ثبت رکورد بی‌سابقه ۴۵۴۹.۷۱ دلاری در روز جمعه، همچنان در مسیر تحقق قوی‌ترین سود سالانه خود در بیش از چهار دهه اخیر قرار دارد.

قیمت معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در ماه فوریه با ۰.۵ درصد کاهش به ۴۳۶۵ دلار رسید. این در حالی است که فلز زرد در طول سال ۲۰۲۵ رشد خیره‌کننده ۶۶ درصدی را تجربه کرد و بزرگترین سود سالانه خود را از سال ۱۹۷۹ (زمانی که قیمت‌ها به دلیل عوامل ژئوپلیتیک از جمله انقلاب اسلامی ایران جهش یافت) به ثبت رساند.

صعود طلا در سال ۲۰۲۵ تحت تاثیر کاهش نرخ بهره و پیش‌بینی‌ها برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو آمریکا، در کنار درگیری‌های ژئوپلیتیک، تقاضای قوی بانک‌های مرکزی و افزایش دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بوده است.

با این حال، سایر فلزات گرانبها با خروج سود توسط سرمایه‌گذاران پس از ثبت رکورد‌های تاریخی، شاهد کاهش شدیدی بودند. قیمت نقدی نقره با ۴.۵ درصد کاهش به ۷۳.۰۶ دلار رسید؛ این در حالی است که نقره روز دوشنبه به سقف تاریخی ۸۳.۶۲ دلار رسیده بود و با رشد بیش از ۱۵۰ درصدی از ابتدای سال، بهترین عملکرد سالانه تاریخ خود را ثبت کرد.

همچنین قیمت پلاتین با ۱۲ درصد ریزش به ۱۹۳۲.۵۵ دلار و پالادیوم با ۷.۱ درصد کاهش به ۱۴۹۶.۷۵ دلار رسید، هرچند پالادیوم سال را با رشد ۶۵ درصدی به پایان می‌برد که بهترین عملکرد آن در ۱۵ سال اخیر است.

تحلیلگران بر این باورند که ریزش اخیر فلزات گرانبها ناشی از عوامل فنی و کاهش حجم معاملات در روز‌های پایانی سال است. «ایلیا اسپیواک»، رئیس بخش اقتصاد کلان در «تیستی‌لایف»، معتقد است عوامل حمایت‌کننده از طلا همچنان پابرجا هستند و احتمال دارد قیمت طلا تا پایان سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ سطح ۵۰۰۰ دلار را آزمایش کند.

منبع: المیادین