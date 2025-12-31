باشگاه خبرنگاران جوان - شبکههای رادیویی ویژه برنامههایی به مناسبت سالگرد شهادت سردار تدارک دیدهاند که در این باره میتوان به «جهان سیاست»، «از چیزی نمیترسیدم»، «مکتب سلیمانی»، «تهران؛ میدان شهدا»، «به قلم بانو»، «پاسدار ایران»، «رودرو»، «آخرین پرواز»، «چهل سردار»، «میاندار»، «سردار دلها»، «پیام ولایت»، «سردار ایرانی»، «یگانه میدان» و ... اشاره کرد.
رادیو ایران؛ بررسی مکتب سلیمانی
برنامه «جهان سیاست» ویژه شهادت سردار حاج قاسم ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه رادیویی ایران پخش میشود. این برنامه به بررسی مکتب سلیمانی و شعار ششمین ساگرد شهید سلیمانی با ایران ابرمرد میپردازد که با گویندگی بتول نجفی و با حضور کارشناسان و صاحبنظران حوزه مقاومت روانه آنتن میشود.
رادیو جوان؛ روایت ناگفتهها
مستند «از چیزی نمیترسیدم» رادیو جوان به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با سفر به روستای قناتملک و گفتوگو با نزدیکان و خویشاوندان آن شهید، ناگفتههای دوران کودکی و نوجوانی شهید سلیمانی را برای مخاطبان روایت خواهد کرد. این مستند ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.
رادیو فرهنگ؛ از مکتب تا مردم
رادیو فرهنگ با تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای روایی، تحلیلی و مستند، به بازخوانی اندیشه، منش و جایگاه مردمی فرماندهای میپردازد که نام او با مفهوم مقاومت و مردمداری گره خورده است؛ ویژهبرنامههایی که از تبیین «مکتب سلیمانی» تا روایت احساس مردم در لحظه شنیدن خبر شهادت را دربر میگیرد. در این ایام برنامههای «مکتب سلیمانی، سردار دلها، عمو قاسم، سرزمین من» و ... روانه آنتن میشوند که به مرور زندگینامه سردار شهید، خوانش شعر در وصف او، معرفی کتاب و و... اختصاص دارند.
رادیو تهران؛ سردار دلها
رادیو تهران با تدارک مجموعهای از برنامههای ویژه، به بازخوانی شخصیت، اندیشه و مکتب فرمانده جبهه مقاومت میپردازد. برنامههای «تهران؛ میدان شهدا»، «سردار دلها»، «حکایت دلیران»، «مردی بیرون از قاب»، «تهران تعطیل نیست»، «عصر تهران» و ... از این شبکه پخش میشوند. شنوندگان به واسطه این برنامهها روایتهای مستند از شهید سردار سلیمانی میشوند.
رادیو مقاومت؛ صدای پاسدار ایران
رادیو مقاومت با رویکردی ویژه و یکپارچه، تمام کنداکتور ۲۴ ساعته خود را به تبیین مکتب مقاومت و پاسداشت نام و راه «پاسدار ایران» اختصاص داده است. برنامه «پاسدار ایران» نیز از استودیو شماره ۲ در کرمان، با محوریت روایت میدانی، گفتوگوهای اختصاصی و بازتاب حالوهوای گلزار شهدا، صدای وفاداری ملت ایران به راه حاج قاسم را به گوش مخاطبان میرساند. برنامههای زنده «ایران من»، «ایران بانو»، «نوجان ایران»، «میدان ایران» و «ایران جان» با تمرکز ویژه بر مفهوم مقاومت، بصیرت و هویت ملی روی آنتن میروند.
رادیو گفتوگو؛ روز جهانی مقاومت
رادیو گفتوگو برنامههایی را با محور تبیین ابعاد شخصیتی و نقش این فرمانده شهید پخش میکند. برنامههای «رودرو» طی سه روز با تمرکز بر سیره و اندیشههای سردار سلیمانی و «ساعت صفر» با محور مقاومت و تاثیرگذاری راهبردی این شهید در معادلات منطقهای پخش خواهند شد. برنامههای «به وقت گفتوگو» و «روی موج گفتوگو» با پوشش خبری مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی به بررسی ابعاد مختلف شخصیت او میپردازند.
رادیو معارف؛ آخرین ساعات زندگی سردار
مستند رادیویی «آخرین پرواز» از آنتن رادیو معارف تقدیم شنوندگان میشود. این مستند روایتی است از آخرین ساعات زندگی سردار حاج قاسم سلیمانی. تهیه کنندگی این برنامه را سیدمحمد مهدی رکنی بر عهده دارد.
رادیو اقتصاد؛ سلیمان شرق
برنامه «سردار دلها» با محوریت زندگی، مجاهدتها و ویژگیهای شخصیتی فرمانده جبهه مقاومت از رادیو اقتصاد پخش میشود. این برنامه با هدف پاسداشت یاد و نام شهید سلیمانی و بازخوانی ابعاد مختلف زندگی او، تلاش دارد با نگاهی کوتاه، اما اثرگذار، مخاطبان را با منش، تفکر و مسیر مجاهدانه سرداری آشنا کند. در «سلیمان شرق» به بخشهایی از زندگی فردی و اجتماعی سپهبد شهید قاسم سلیمانی پرداخته میشود.
رادیو ورزش؛ ارتباط با مدیران ورزش
برنامه «چهل سردار» با موضوع روایت زندگی سردار شهید سلیمانی و بررسی زوایای زندگی مجاهدانه سردار شهید سلیمانی با ارتباط با مدیران و سرآمدان ورزشی در دو بخش از رادیو ورزش پخش خواهد شد. پخش برنامه «در محضر ولایت» از دیگر تدارکات این شبکه رادیویی است.
رادیو صبا؛ مستند ماجرا
شبکه رادیویی صبا ویژهبرنامههایی را با محوریت تبیین ابعاد شخصیتی و رشادتهای این شهید والامقام تدارک دیده و روانه آنتن میکند که در این باره میتوان به «ماجرا، موج نارنجی و به قلم بانو» اشاره کرد. این برنامهها با روایت داستان و مستند از رشادتها، مجاهدتها و ایثار سردار شهید سلیمانی همراه شنوندگان میشود. همچنین این برنامهها از زاویه ادبی و احساسی به شخصیت این شهید بزرگ میپردازند.
رادیو آوا؛ سردار ایرانی
برنامه «سردار ایرانی» در ۱۴ نوبت پنج دقیقهای ویژه شهادت سردار سلیمانی ۱۲ و ۱۳ دی از رادیو آوا پخش میشود. این برنامه فضای حماسی دارد. همچنین ۱۴ ترانه به این مناسبت روی آنتن میرود.
رادیو پیام؛ همراه با پیام روز
شبکه رادیویی پیام برنامههای «پیام ولایت» و «پیام روز» را ویژه شهادت سردار سلیمانی تدارک دیده است. همچنین برنامه «مردان سرزمین من» هم با این محوریت روانه آنتن میشود.
رادیو نمایش، عشق به وطن
برنامه «میاندار» با محوریت شهادت سردار سلیمانی از رادیو نمایش پخش میشود. این برنامه با نگاهی فرهنگی و ملی به جایگاه سردار سلیمانی میپردازد و تلاش میکند نقش این فرمانده را در انتقال مفاهیمی، چون عشق به وطن، انسانیت و غیرت به نسلهای بعد بررسی کند.
منبع: معاونت صدای رسانه ملی