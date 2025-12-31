رئیس سازمان شیلات کشور گفت: رشد تولید آبزیان در ایران به بیش از ۸ درصد رسیده، در حالی متوسط رشد جهانی ۳ تا ۴ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه رستم پورر؛ رئیس سازمان شیلات کشور روز در همایش ملی آبزی‌پروری و فناوری‌های نوین که در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد با اشاره به آمار‌های شیلات کشور اظهار کرد:در حوزه شیلات بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ شناور و ۲۸۸ هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار هستند که با حساب اشتغال غیرمستقیم، این رقم به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد. صادرات محصولات شیلاتی نیز در بخش‌های مختلف روند روبه‌رشدی داشته است.

وی افزود: رشد تولید آبزیان در ایران به بیش از ۸ درصد رسیده، در حالی متوسط رشد جهانی ۳ تا ۴ درصد است. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های کشور بسیار فراتر از تصورات موجود است.

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به ظرفیت‌های لرستان گفت:این استان می‌تواند به قطب صادرات قزل‌آلای کشور تبدیل شود. هم‌اکنون نیز تولید آبزیان در لرستان از برخی استان‌های ساحلی بیشتر است.

وی از اجرای یک پروژه بزرگ آبزی‌پروری در استان با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر خبر داد و گفت: این پروژه با ظرفیت ۴۲۰۰ هکتار و تولید بیش از ۱۲۰ هزار تن، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری موفق بخش خصوصی است.

سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در شیلات

رستم‌پور با تأکید بر نقش بخش خصوصی گفت:۹۹ درصد فعالیت‌های شیلات توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شد که ۲۹ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی تأمین شد.

وی افزود: برای امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم سرمایه‌گذاری در شیلات به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

رئیس سازمان شیلات از رکورد جدید تولید میگو در کشور خبر داد و گفت:پیش‌بینی می‌شود امسال تولید میگو از ۶۰ هزار تن فراتر رود که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. این موفقیت مرهون تلاش و توانمندی بخش خصوصی است.

رئیس سازمان شیلات کشور با تأکید بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین گفت:با توجه به چالش‌های زیست محیطی و محدودیت منابع آبی، باید از شیلات سنتی به سمت آبزی‌پروری مبتنی بر نوآوری و فناوری حرکت کنیم.

وی توسعه زنجیره ارزش را از اولویت‌های اصلی خواند و گفت: اگر زنجیره ارزش در استان‌ها کامل شود، هزینه‌ها کاهش و ارزش افزوده افزایش می‌یابد. برای نمونه، اگر کارخانه‌های فرآوری در استان داشته باشیم، ضایعات نیز مدیریت می‌شود.

رستم‌پور از اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس در دریای مازندران خبر داد و گفت:یک سرمایه‌گذار با سرمایه شخصی برای اولین بار پروژه ۲۵۰ تنی پرورش ماهی در دریا را با استفاده از پنل‌های خورشیدی اجرا کرده است. این نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی شیلات است.

وی با اشاره به نقش آبزی‌پروری در توسعه مناطق مرزی گفت:در مناطق ساحلی، هر ۲۰۰ متر یک شناور فعال وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی، نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند. حتی در خرمشهر نیز صیادان در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند.

رستم‌پور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر معیشت مردم گفت:ما به دنبال افزایش مصرف آب شیرین نیستیم، بلکه باید با نوآوری، تولید را افزایش دهیم. برای موفقیت، باید از سرمایه‌گذاری‌های کلان حمایت و نظام مدیریت یکپارچه را تقویت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما توسعه پایدار شیلات با حفظ منابع و استفاده از فناوری‌های نوین است تا بتوانیم سهم بیشتری در تأمین پروتئین کشور و صادرات داشته باشیم.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان