باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده-امید بنابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بیان اینکه آذربایجان غربی با داشتن ۴۰ تالاب بیشترین تراکم تالابی کشور را دارد گفت:آبگیری تالاب‌های استان از اواسط آبان‌ماه با شروع فصل بارندگی در حوزه انجام می‌شود، اما امسال بدنبال تاخیر در شروع بارندگی این پروسه از یک ماه اخیر در پی بارندگی و برقراری جریان‌های سطحی در مناطق و رودخانه‌ها آغاز شده است که تاکنون، بخشی از تالاب‌ها یا آبگیری شدند یا در حال آبگیری هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تالاب سولدوز در نقده، ۱۰۰ درصد آبگیری شده و از نظر وسعت آبی وضعیت عالی دارد، تالاب آق قلعه یا باقیمانده تالاب حسنلو با احداث ایستگاه‌های پمپاژ و شناور ۶ اینچی از نظر وضعیت ابگیری،۷۰ درصد آبگیری شده است.؛ که امیدواریم با بارندگی‌های صورت گرفته بتوانیم ۳۰ درصد باقیمانده را هم تامین کنیم.

رییس اداره حفاظت و احیاء تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: تالاب دورنا گلی که در مجاورت تالاب سولدوز است در حد ۱۰۰ درصد از طریق زهکشی سد حسنلو آبگیری شده است، و وضعیت بسیار خوبی دارد، همچنین تالاب کانی برازان در مهاباد، که سال گذشته به دلیل کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی در استان، خشک شده بود، در حال حاضر با افزایش جریانات سطحی و احداث یک نهر انشعابی از مهاباد چای با مشارکت جوامع محلی و روستائیان در حدود ۴۰۰ هکتار از عرصه ۱۰۵۰ هکتاری تالاب کانی برازان با رقم متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصدی آبگیری شده است؛ و روند آبگیری ادامه دارد که امیدواریم با افزایش جریان‌های سطحی و روان آبها، بتونیم این تالاب را بصورت ۱۰۰ درصد آبگیری کنیم.

بنابی تصریح کرد: در بخش شمالی استان هم تالاب‌های حائز اهمیت مثل قره بلاغ درماکو بصورت ۸۰ درصد آبگیری شده است که امیدواریم با افزایش بارندگی‌ها بتوانیم ۱۰۰ این تالاب را آبگیری کنیم، همچنین تالاب عرب گلی در مسیر رودخانه ارس، نسبتا خوب آبگیری شده است.

بنابی یاد آور شد: با شروع بارندگی‌ها در فصل آبی، در بازه زمانی آبان تا اواسط اردیبهشت ماه تالاب‌ها آبگیری می‌شود و با شروع فصل آبیاری کشاورزی، اب نهر‌ها به مصرف کشاورزی می‌رسد، این بازه زمانی، فرصتی برای تامین حق آبه تالابهاست، که تا کنون رقم ۶۰ تا ۷۰ درصد‌ها فرایند ابگیری، لایروبی و بازگشایی کانال‌ها در استان انجام شده است که باتداوم بارندگی‌ها و افزایش جریانات سطحی، ادامه فرآیند آبگیری انجام می‌شود.

رییس اداره حفاظت و احیاء تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی ۴۰ تالاب مشمول آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها هستند که این تالابها، فصلی و دائمی و اقماری دریاچه ارومیه بوده و به لحاظ تنوع زیستی اهمیت بالایی دارند.