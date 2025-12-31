باشگاه خبرنگاران جوان- فاطمه رفعتی، کارشناس روان شناسی پلیس پایتخت گفت: به طور کلی جرات مندی را میتوان توانایی ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرشها که شامل دفاع فرد از حقوق خود میباشد، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود.
رفتار جرات مندانه به فرد کمک میکند که بتواند: احساسات خود را ابراز کند، نظر خود را بیان کند، بتواند محکم نه بگوید، به خود اطمینان داشته باشد، اعتماد به نفس خود را افزایش دهد، احترام دیگران را نیز جلب کند، توانایی تصمیم گیری خود را بهبود بخشد.
انواع سبکهای ارتباطی:
۱-پرخاشگرانه: در این نوع ارتباط فرد با تهدید کردن و تضییع حق دیگران توهین آمیز برخورد میکند.
۲-منفعلانه: در این نوع ارتباط فرد با عذر خواهی افراطی وکوچک انگاری خود تمامی افکار، احساسها و حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده میگیرد. به سوی اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است.
۳- جرات مندانه: ارتباط جرات مندانه گونهای از ارتباط است که در آن هر احساسی به جز اضطراب به راحتی ابراز شده و نتیجه آن حرکت به سوی اهداف و مقاصد شخصی بدون ضایع کردن حق دیگران است.
هر کدام از سبکهای ارتباطی فوق دارای اجزایی شامل باورها، رفتارها، رویارویی، تجربه احساسات، تاثیری که بر دیگران میگذارد میشود.
در سبک پرخاشگرانه باور فرد بر این است که همه باید مثل من باشند من هرگز اشتباه نمیکنم، حق با من است ولی تو اشتباه میکنی و همیشه خود را همه چیز دان میدانند این گونه افراد ذهن شان بسته است و اجازه ورود هر نوع اطلاعاتی را نمیدهند و به طور کلی شنوندهای ضعیف هستند، خود را رئیس میدانند و دیگران را تحقیر میکنند حتی ممکن است دیگران را مورد حمله فیزیکی وکلامی و... قرار دهند.
اما باور افراد با سبک منفعلانه این است که هرگز عواطف واقعی خویش را ابراز نکن، طوفان ایجاد نکن، مخالفت نکن، دیگران از تو بیشتر حق دارند و یا به دردسرش نمیاندازی. این گونه افراد همیشه به صورت غیر مستقیم موافق انجام کار و محتاط میباشند.
سعی میکنند هوای هر دو طرف را داشته باشند و دائما بدون آنکه لازم باشد عذر خواهی میکنند، به جای اقدام کردن شکوه و شکایت میکنند واجازه میدهند دیگران برای شان تصمیم بگیرند. این گونه باورها و رفتار در این افراد باعث پر توقع کردن دیگران میشود و دلیل تراشی را در دیگران بر میانگیزد.
اما در سبکی جراتمندانه، باور افراد با ابراز وجود این است که هم خودش و هم دیگران ارزشمند هستند، هم دیگران وهم من بر حق هستیم. این افراد گوش دهنده فعال و کارآمدی هستند، محدودیت وانتظارات را ابراز میدارند هر گونه مشاهدهای را بیان میکنند.