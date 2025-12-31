پلیس اطلاعات پایتخت، از دستگیری سه تن از اراذل و اوباش محله پونک به اتهام نزاع و درگیری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات خبری را در خصوص درگیری سه تن از اراذل و اوباش با سلاح گرم و سرد در محله پونک تهران دریافت کرده و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.
بنابراین گزارش، در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد سه تن از اوباش با سلاح سرد اقدام به درگیری و سلب آسایش شهروندان کردهاند که با به کارگیری روشهای انتظامی و پلیسی پاتوق این متهمان در یکی از خیابانهای پونک شناسایی شد.
متعاقبا، در یک عملیات ضربتی هر سه تن در مخفیگاهشان بازداشت شده و به همراه سلاحهای سرد و گرمی که در مخفیگاهشان بود، به پلیس اطلاعات منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند.
گفتنی است، متهمان در بازجوییهای انجام شده به جرائم خود اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.
منبع: پلیس