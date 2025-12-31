باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر مسعود پزشکیان در ادامه سفر‌های استانی خود دقایقی پیش وارد فرودگاه شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری شد.

نشست با فعالان و سرمایه گذاران، دیدار با فرهیختگان استان و حضور در شورای توسعه عدالت آموزشی از برنامه‌های امروز مسعود پزشکیان است.

رئیس جمهور در روز دوم سفر خود به چهارمحال و بختیاری هم در نشست با فعالان سیاسی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور خواهد داشت.

گفتگوی تلویزیونی با مردم چهارمحال و بختیاری حسن ختام برنامه سفر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری است.

هم اکنون نشست فعالان اقتصادی با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری در حال برگزاری است که در ابتدای این نشست نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و خواسته‌های شان از رئیس جمهور پرداختند.

نمایندگان بخش خصوصی استان راه حل رفع مشکلات اقتصادی استان را تک نرخی کردن ارز، اصلاح قانون حقوق و دستمزد کارگران فنی و مدیران و کارمندان دولت و جلوگیری از مهاجرت نخبگان دانستند.

رفع مشکل واحد‌های صنفی به ویژه اجرای طرح فناوران ۲ شهرکرد که اشتغال ۱۸ هزار نفر را به همراه دارد از پرداخت ۲ همت برای انتقال زیر ساخت‌ها ناتوانند.

مشکل تامین کالا‌های اساسی واحد‌های صنفی و لزوم برخورد با قاچاقچیان کالا وصدور مجوز گردشگری از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی استان از رییس جمهور بود.

تخصیص و مدیریت آب استان، اختصاص بودجه ردیف به اراضی و باغات استان، جذب مشارکت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و توقف طرح تونل بهشت آباد از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از رئیس جمهور بود.

مسعود پزشکیان ظهر فردا پنج شنبه ۱۱ دی ماه استان را به مقصد تهران ترک می‌کند.