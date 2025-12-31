باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که «نیرو‌های سوریه دموکراتیک» (قسد) هیچ گام عملی برای ادغام عناصر خود در ارتش سوریه برنمی‌دارند و این رویکرد را تهدیدی برای تمامیت ارضی، امنیت و ثبات سوریه دانست.

این وزارتخانه ذکر کرد که نیرو‌های «قسد» بدون ارائه هیچ‌گونه اقدام عملی در جهت ادغام در قدرت مرکزی، همچنان بر خواسته‌های خود مبنی بر «نامتمرکز بودن» و «فدرالیسم» اصرار می‌ورزند. ترکیه تاکید کرد که این موضع‌گیری، آسیب مستقیمی به یکپارچگی خاک سوریه و ثبات آن وارد می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه با تاکید بر حفظ همکاری نزدیک با دولت الجولانی در سوریه بر اساس اصل «یک کشور و یک ارتش»، خاطرنشان کرد که از نزدیک روند ادغام نیروها، به‌ویژه موضوع پیوستن نیرو‌های سوریه دموکراتیک به ارتش رسمی سوریه را زیر نظر دارد.

در پایان این بیانیه آمده است که اگر دولت سوریه تصمیمی برای اتخاذ هرگونه ابتکار عمل با هدف تقویت وحدت و تمامیت ارضی خود داشته باشد، ترکیه حمایت‌های لازم را در این راستا ارائه خواهد داد.

منبع: آر تی