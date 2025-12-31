باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گاف امنیتی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی + فیلم

انتشار تصاویری از سوی شبکه تلویزیونی کان، از یک گاف امنیتی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه تلویزیونی کان با انتشار تصاویری اعلام کرد، یسرائیل کاتس وزیر جنگ اسرائیل تلفن همراه خود را برای مدتی بر روی یکی از میزهای کافتریای کنست جا گذاشت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۰ دی ۱۴۰۴
خدایا رژیم صهیونیستی اسرائیل را از روی کره زمین محو کن
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۱۰ دی ۱۴۰۴
وای چقدر خوشحالم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۱۰ دی ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل و حامیانش
۱
۹
پاسخ دادن