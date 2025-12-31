\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u200c\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u06cc\u06a9 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u06f1\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u06a9\u0634\u062a\u0647\u200c\u0634\u062f\u0646 \u0648\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0642\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0627\u062a \u062a\u0627 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0631\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0634\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0631\u0627 \u062a\u06a9\u0630\u06cc\u0628 \u06a9\u0646\u062f.\n