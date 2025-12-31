باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کشته‌سازی ضدانقلاب از فسا کلید خورد + فیلم

رسانه‌های ضدایرانی با انتشار تصویری از یک نوجوان ۱۴ ساله، مدعی کشته‌شدن او توسط مأموران برقراری امنیت شدند؛ ادعایی که با انتشار ویدئویی از سوی این نوجوان، رسماً تکذیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های ضدایرانی این‌بار با انتشار تصویر یک نوجوان ۱۴ ساله مدعی کشته‌شدن وی توسط ماموران برقراری امنیت شدند.

این شایعات تا جایی پیش رفت که این نوجوان مجبور شد با انتشار ویدیویی این موضوع را تکذیب کند.

