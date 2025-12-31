فدراسیون جهانی والیبال با پایان سال ۲۰۲۵ فهرست نهایی ستارگان والیبال دنیا در دو بخش مردان و زنان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی والیبال با انتشار گزارشی جامع، برترینهای سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد که طی آن تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایتالیا با درخشش در مسابقات قهرمانی جهان فیلیپین و تایلند، سیطره خود را بر والیبال دنیا دیکته کردند.
بر اساس این ردهبندی که معیارهایی همچون تأثیرگذاری در بازیهای حساس و آمار فنی را ملاک قرار داده است، «الساندرو میکلتو» دریافتکننده قدرتی تیم ملی ایتالیا و «مونیکا دیجنارو» لیبروی کهنهکار این کشور، به عنوان ارزشمندترین بازیکنان سال (Player of the Year) در بخش مردان و زنان انتخاب شدند.
این انتخابها ریشه در عملکرد خیرهکننده آتزوری در فصل اخیر دارد. در بخش مردان، پس از میکلتو که عنوان MVP جهان را یدک میکشد، «الکساندر نیکولوف» پدیده جوان بلغارستان و «سیمونه جیانلی» پاسور و کاپیتان ایتالیا در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند. در بخش زنان نیز «گابی گیمارش» کاپیتان برزیل و «آلسیا اورو» از ایتالیا در تعقیب دیجنارو بودند.
نکته قابل تامل در این فهرست، حضور پررنگ بازیکنان بلغارستان در جمع ۱۰ نفر برتر مردان است که نویدبخش بازگشت قدرتمندانه این کشور به سطح اول والیبال دنیاست.
با توجه به این لیست و تثبیت جایگاه ایتالیا در صدر رنکینگ جهانی، به نظر میرسد والیبال دنیا در سالهای پیش رو همچنان تحت تأثیر تاکتیکهای مدرن و سرعتی لاجوردیپوشان باشد.
فهرست ۱۰ بازیکن برتر والیبال مردان جهان در سال ۲۰۲۵:
۱. الساندرو میکلتو (ایتالیا): ارزشمندترین بازیکن (MVP) و نماد قدرت آتزوری
۲. الکساندر نیکولوف (بلغارستان): ماشین امتیازگیری و پدیده سال
۳. سیمونه جیانلی (ایتالیا): مغز متفکر و پاسور قهرمان جهان
۴. یاکوب کوچانوفسکی (لهستان): دیوار نفوذناپذیر در دفاع روی تور
۵. ویلفردو لئون (لهستان): سرویسزن قهار و دریافتکننده قدرتی
۶. سیمئون نیکولوف (بلغارستان): پاسور جوان و آیندهدار
۷. فابیو بالاسو (ایتالیا): لیبروی مطمئن ایتالیا
۸. الکس گروزدانوف (بلغارستان): مدافع میانی
۹. یان کوزامرنیک (اسلوونی): مدافع میانی
۱۰. پاتریک ایندرا (چک): پشتخطزن
فهرست ۱۰ بازیکن برتر والیبال زنان جهان در سال ۲۰۲۵:
۱. مونیکا دیجنارو (ایتالیا): برترین بازیکن سال
۲. گابی گیمارش (برزیل): دریافتکننده و کاپیتان برزیل
۳. آلسیا اورو (ایتالیا): پاسور
۴. پائولا اِگونو (ایتالیا): پشتخطزن
۵. آنا دانسی (ایتالیا): مدافع میانی
۶. ملیسا وارگاس (ترکیه): پشتخطزن
۷. میریام سیلا (ایتالیا): دریافتکننده قدرتی
۸. آنا کارولینا (برزیل): مدافع میانی
۹. تیانا بوسکویچ (صربستان): پشتخطزن
۱۰. ژو تینگ (چین): دریافتکننده قدرتی