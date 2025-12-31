باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا این هفته تایید کرد که واشنگتن یک اسکله دورافتاده در ونزوئلا را هدف قرار داده است. این اولین اقدام نظامی آمریکا علیه خاک ونزوئلا محسوب می‌شود و در حالی اتفاق افتاده که واشنگتن از هفته‌ها پیش، قایق‌های ونزوئلا را در آب‌های بین‌المللی هدف می‌گیرد.

ترامپ خود را به عنوان «رئیس جمهور صلح» و شایسته جایزه صلح نوبل معرفی می‌کند. او ادعا می‌کند که امسال به هشت جنگ در سراسر جهان پایان داده است، اما حمله به ونزوئلا جدیدترین مورد از سلسله حملات نظامی دولت او در سراسر جهان از زمان بازگشت وی به کاخ سفید محسوب می‌شود.

این حملات با وعده او به رأی‌دهندگان برای پایان دادن به دخالت واشنگتن در درگیری‌های خارجی در تضاد است.

از اواسط تابستان، آمریکا بزرگترین حضور نظامی خود را در دریای کارائیب در دهه‌های اخیر ایجاد کرده است که باعث نگرانی دولت‌های این مناطق شده است. دولت ترامپ ادعا می‌کند که اقداماتی از این دست موجه است، زیرا قاچاق مواد مخدر به آمریکا یک وضعیت اضطراری ملی محسوب می‌شود، اما گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که ونزوئلا منبع اصلی مواد مخدر منتقل شده از مرز‌ها نیست. کاراکاس می‌گوید آمریکا از ادعای قاچاق مواد مخدر به عنوان پوشش استفاده می‌کند تا دولت را در ونزوئلای نفت‌خیز تغییر دهد.

در همین حال، ونزوئلا امسال تنها کشوری نبود که هدف حملات آمریکا قرار گرفت.

نیجریه

آمریکا در روز کریسمس آنچه را «حملات قدرتمند و مرگبار» می‌خواند علیه اهدافی در نیجریه انجام داد و مدعی شد که اهداف این حملات «وابسته به داعش» بوده‌اند.

این حمله پس از هفته‌ها فشار دیپلماتیک بر دولت نیجریه انجام شد که ترامپ و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار آن را به ایجاد «نسل‌کشی مسیحیان» متهم کرده‌اند؛ در حالی که جمعیت این کشور تقریبا به صورت نصف-نصف بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم شده است.

نیجریه ادعا‌های نسل‌کشی را رد می‌کند و می‌گوید جوامع مسلمان و مسیحی به طور یکسان تحت تأثیر خشونت گروه‌های مسلح قرار می‌گیرد.

سومالی

آمریکا مدت‌هاست که نیرو‌های سومالی را آموزش داده و حملات هوایی در این کشور انجام می‌دهد که مدعی است، اهداف آن گروه‌های مسلح از جمله الشباب هستند.

ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود، بیشتر نیرو‌های آمریکایی را از این کشور خارج کرد، اما دولت بایدن آنها را در ۲۰۲۲ دوباره مستقر کرد. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده در این کشور فعال مانده است. طبق گزارش بنیاد آمریکای نوین، واشنگتن از ماه فوریه حملات هوایی خود را به طرز چشمگیری تشدید کرده است.

ناظران می‌گویند در مجموع، امسال حداقل ۱۱۱ حمله هوایی ثبت شده است که از مجموع حملات انجام شده در دوران دولت‌های جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن پیشی گرفته است.

در همین حال، گفته می‌شود غیرنظامیان در حملات سومالی کشته شده‌اند. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که حداقل ۱۱ غیرنظامی، از جمله هفت کودک، در حمله‌ای در منطقه جوبای سفلی، در جنوب غربی سومالی، در ماه گذشته کشته شده‌اند.

سوریه

آمریکا می‌گوید در تلافی تیراندازی به نیروهایش در پالمیرای سوریه، به ۷۰ موضع داعش در این کشور حمله کرده است. وزارت کشور سوریه بعداً اعلام کرد فردی که نیرو‌های آمریکایی را هدف قرار داده، عضو سرویس امنیتی دولتی بوده که به دلیل دیدگاه‌های تندرو قرار بوده اخراج شود.

ترامپ در خصوص این حمله در شبکه اجتماعی خود، نوشت: «بدینوسیله اعلام می‌کنم که ایالات متحده، همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی‌ای را علیه تروریست‌های قاتل مسئول این حمله اتخاذ می‌کند. ما با قدرت به پایگاه‌های داعش در سوریه حمله کردیم، مکانی غرق در خون که مشکلات زیاد، اما آینده‌ای روشن دارد؛ اگر داعش در آن ریشه‌کن شود.»

نیرو‌های آمریکایی مدت‌هاست که در سوریه مستقر هستند تا به گفته خود، داعش را هدف قرار دهند.

ایران

در میانه جنگ ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی علیه کشورمان آغاز کرد و بیش از هزار نفر از شهروندان کشورمان را به شهادت رساند، آمریکا نیز دست به مداخله زد و ۳ سایت هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. تحلیلگران می‌گویند که این تجاوز نظامی با مشارکت نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا انجام شده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان بعداً تأیید کرد که برخی از سایت‌ها خسارات گسترده‌ای متحمل شده‌اند.

ترامپ این هفته و در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ممکن است مجددا به ایران حمله کند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به این اظهارات، گفته است که پاسخ ایران به هر «تجاوز ستمکارانه‌ای» «سخت و پشیمان‌کننده» خواهد بود.

یمن

از ابتدای سال ۲۰۲۴، آمریکا در مجموعه‌ای از حملات هوایی و دریایی، انصارالله یمن را هدف قرار داده است. این حملات در سال ۲۰۲۵ و تحت نظارت دولت جدید ترامپ، تحت ماموریتی با نام رمز عملیات راف رایدر، به حملات روزانه تبدیل شد.

این حملات زیرساخت‌ها، از جمله بنادر، فرودگاه‌ها، سیستم‌های راداری، پدافند هوایی، سایت‌های پرتاب موشک بالستیک و حتی مراکز نگهداری مهاجران در صنعا و حدیده را به طور گسترده تخریب کرد. حملات ایالات متحده سرانجام در ماه مه، پس از آتش‌بس با میانجیگری عمان، به پایان رسید.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که ۱۲۳ نفر، که اکثر آنها غیرنظامی بودند، تا ماه آوریل و پس از تشدید حملات آمریکا به شهادت رسیدند. این وزارتخانه اعلام کرد که ۲۴۷ نفر، از جمله بسیاری از زنان و کودکان نیز زخمی شده‌اند.

عراق

به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، واشنگتن در ۱۳ مارس حملات هوایی علیه استان الانبار عراق انجام داد و یکی از اعضای ارشد داعش را کشت. گزارش شده است که عبدالله «ابو خدیجه» مالی مصلح الرفاعی، نفر دوم فرماندهی این گروه، و یک عامل ناشناس دیگر در این حملات کشته شده‌اند.

سنتکام ادعا کرد که هر دو نفر در زمان حملات «جلیقه‌های انتحاری» منفجر نشده پوشیده بودند و سلاح در دست داشتند. آمریکا همچنین گفت که این حملات به طور مشترک با اطلاعات عراق انجام شده و هر دو طرف مرگ آنها را از طریق آزمایش دی ان‌ای تأیید کرده‌اند.

دولت اوباما پیش از این در سال ۲۰۱۴ مجوز حملات به مواضع داعش در عراق را صادر کرده بود.

منبع: الجزیره