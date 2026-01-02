باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده، قیمت هرکیلو ذرت در بازار آزاد به بالای ۳۵ هزارتومان و کنجاله سویا ۸۵ هزارتومان رسیده است.

به گفته وی، با توجه به بی اعتمادی مرغداران نسبت به تامین نهاده های دامی، مرغداران تمایلی به جوجه ریزی ندارند که همین امر موجب شده قیمت هرقطعه جوجه به ۱۰ هزارتومان و حتی کمتر از این نرخ برسد.

طلاکش ادامه داد: بنابر پیش بینی های قبلی مبنی بر التهابات بازار مرغ و تخم مرغ در پی مشکلات تامین نهاده های دامی، اما توجهی به این موضوع نشد و بدیهی است که بدلیل مشکلات تامین نقدینگی و نهاده های دامی، بازار متشنج شده است.

دبیر فدراسیون طیور با اشاره به بلاتکلیفی تامین ارز و نوسان قیمت آن بیان کرد: با توجه به نوسانات فعلی، نمی توان انتظار آرامش بازار نهاده های دامی را داشت.

وی قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها را ۱۸۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ ۱۱۵ هزارتومان است که براین اساس هر شانه تخم مرغ بین‌مصرف کننده ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزارتومان و هر عدد ۹ تا ۱۰ هزارتومان است‌.

به گفته وی، تولید مرغ مادر با جوجه ریزی متفاوت است چراکه تولیدکنندگان مرغ مادر به ناچار تولید را انجام دادند و مرغ مادری حذف نشده، اما وقتی قیمت جوجه یک سوم قیمت تمام شده است، بیانگر آن است که مرغدار استقبالی نمی کند چراکه تامین نهاده دامی به عنوان مهم ترین مولفه تولید با چالش هایی روبروست.

طلاکش با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ نداریم، گفت: عرضه کنونی مرغ مربوط به جوجه ریزی ۲ ماه قبل است، اما برای ایام پایانی سال به جوجه ریزی دی ماه بستگی دارد.