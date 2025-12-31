سپاهان و استقلال فردا در حالی به مصاف هم می‌روند که هر ۲ تیم بیشترین شکست در تاریخ فوتبال کشور را مقابل یکدیگر داشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم فوتبال سپاهان اصفهان فردا پنجشنبه یازدهم دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش نقش جهان در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر فوتبال میزبان استقلال است.

رقابت ۲ تیم همیشه جذاب و دیدنی بوده است و سپاهان که با یک بازی کمتر عنوان قهرمانی نیم فصل را به دست آورده است به دنبال این تا فاصله اش را با رقبا افزایش دهد.

 استقلال ساپینتو نیز با کسب پیروزی در این دیدار حساس می‌تواند فاصله اش را بالانشینان جدول کاهش دهد.

۲ تیم سپاهان و استقلال تا امروز ۸۳ تقابل رسمی داشته‌اند که هر ۲ تیم ۳۱ بار به پیروزی رسیده‌اند و ۲۱ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است.

