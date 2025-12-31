شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی مداوم آب در روستای انجم آباد شهرستان رباط کریم استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد از تابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم استان تهران شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما آب این روستا در حال حاضر نه تنها از کیفیت مناسبی برخوردار نیست؛ بلکه اهالی این روستا با قطعی مداوم آب مواجه هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام ما از اهالی روستای انجم آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم استان تهران هستیم این روستا درگذشته آب آشامیدنی خیلی بدی داشت ولی همیشه آب بود؛ بعد از کلی درخواست به ما گفتند آب این روستا را شهری می‌کنند. اما در حال حاضر نه تنها کیفیت ندارد، بلکه با قطع همیشگی آن رو‌به‌رو است در روز کلا ۳ساعت آب داریم لطفاً رسیدگی کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید