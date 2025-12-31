شهرداری ارومیه در هفته دهم لیگ برتر والیبال استقلال گنبد را ۳ بر یک شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - تقابل شهرداری ارومیه در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد در حالی شروع شد که ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و استقلال با دو برد و پنج امتیاز در قعر جدول قرار دارد.

شاگردان کامبیز یعقوبی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را مقابل تماشاگران ارومیه شکست دادند، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.

شهرداری ارومیه در ست سوم هم ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد.

تیم شهرداری ارومیه در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این میدان شود و به ششمین برد خود دست یابد و ۱۸ امتیازی شود.

