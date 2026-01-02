رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته سطح زیرکشت گندم دیم و آبی به حدود ۶ میلیون هکتار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه کشت گندم به پایان رسیده است، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته امسال سطح زیرکشت گندم دیم و آبی به حدود ۶ میلیون هکتار رسیده است که با توجه به بارش های ۱۰ تا ۱۲ روز اخیر ، بخشی از عقب ماندگی بارش در استان های شمال غرب جبران شد‌.

به گفته وی، بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی در استان های جنوب بارندگی خواهیم داشت که براین اساس عقب ماندگی بارش های پاییز تا حدی جبران می شود، اما از الان نمی توان برآوردی از میزان تولید داشت.

هاشمی با بیان اینکه در تامین کودهای فسفاته و پتاسه مشکلاتی داریم، افزود: با توجه به مشکلات تخصیص ارز، در تامین کودهای فسفاته و پتاسه با مشکلاتی روبرو هستیم . در ارتباط با سموم هم مشکلاتی داریم به طوریکه سموم مورد نیاز از کشورهای هندوستان خریداری می شود که در نهایت این سموم بدلیل عدم کیفیت لازم، کارایی و اثر بخشی ندارند، از این رو امیدواریم شرایطی فراهم شود تا سموم با کیفیت وارد شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: با توجه به تعطیلی چهارشنبه، جلسه شورای قیمت گذاری برگزار نشد تا نرخ مابقی محصولات مورد اختلاف تعیین شود، اما پیش بینی می شود که حداکثر تا هفته آینده قیمت خرید تضمینی محصولات مصوب و ابلاغ شود.

