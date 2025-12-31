پلیس راه کشور اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه دارای ترافیک سنگین است.

همچنین ترافیک سنگین محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده های پیست آبعلی، زیار، رینه و بایجان و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو، مشاهده می شود.

محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده دماوند ، آزادراه تهران - شمال مسیر(جنوب به شمال) محدوده های تونل ۱۸ و انتهای آزادراه ، آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ورودی آزادراه تا تونل شماره ۱ دارای ترافیک سنگین هستند.

آزادراه تهران -کرج – قزوین محدوده پل فردیس و حدفاصل گلشهر تا حصارک دارای ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین محورهای آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده سیمان آبیک و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ، آزادراه تهران – ساوه محدوده احمدآباد مستوفی، آزادراه قم – تهران حدفاصل کریم آباد تا پل شهید کاظمی و محور تهران – شهریار محدوده شهر قدس ترافیک سنگین است.

تردد در محورهای محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، محور فیروزکوه، چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) روان است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

سرو آباد – پاوه (گردنه تته) ، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، رودبار – کهنوج (مظفر آباد)، بوکان – مهاباد، چاهان – زرآباد و زنجان – دندی جزو محورهای مسدود غیرشریانی و گنجنامه – تویسرکان جزو محور دارای انسداد فصلی هستند.

منبع: پلیس راهور