پلیس راه کشور اعلام کرد: امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه دارای ترافیک سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راه کشور اعلام کرد؛ امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه دارای ترافیک سنگین است.

همچنین ترافیک سنگین محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده های پیست آبعلی، زیار، رینه و بایجان و مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو، مشاهده می شود.

محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده دماوند ، آزادراه تهران - شمال مسیر(جنوب به شمال) محدوده های تونل ۱۸ و انتهای آزادراه ، آزادراه تهران – پردیس حدفاصل ورودی آزادراه تا تونل شماره ۱ دارای ترافیک سنگین هستند.

آزادراه تهران -کرج – قزوین محدوده پل فردیس و حدفاصل گلشهر تا حصارک دارای ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین محورهای آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده سیمان آبیک و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ، آزادراه تهران – ساوه محدوده احمدآباد مستوفی، آزادراه قم – تهران حدفاصل کریم آباد تا پل شهید کاظمی و محور تهران – شهریار محدوده شهر قدس ترافیک سنگین است.

تردد در محورهای محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، محور فیروزکوه، چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب) روان است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

سرو آباد – پاوه (گردنه تته) ، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین میاندشت، رودبار – کهنوج (مظفر آباد)، بوکان – مهاباد، چاهان – زرآباد و زنجان – دندی جزو محورهای مسدود غیرشریانی و گنجنامه – تویسرکان جزو محور دارای انسداد فصلی هستند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: وضعیت جوی ، وضعیت راه‌‌ها ، جا کلیدی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
روستای آرا در چهاردانگه ساری با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار همدان؛
نمایی از کوه گرین نهاوند پس از بارش‌های اخیر برف + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
بارش دومین برف زمستانی در شهرستان اهر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک