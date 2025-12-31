جشن برفی مردم سنندج در آبیدر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0641 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0622\u0628\u06cc\u062f\u0631 \u0633\u0646\u0646\u062f\u062c \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0648 \u0631\u0648\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0631\u0641\u062a. \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0641\u06cc\u060c \u0631\u0648\u0632\u06cc \u067e\u0631\u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0648 \u067e\u0631 \u0627\u0632 \u062e\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0631\u0642\u0645 \u0632\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\n