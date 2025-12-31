باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن برفی مردم سنندج در آبیدر + فیلم

با بارش نخستین برف زمستان، ارتفاعات آبیدر سنندج میزبان جشن و شادی مردم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با نخستین برف زمستان، ارتفاعات آبیدر سنندج چهره‌ای سفید و رویایی به خود گرفت. مردم این شهر با بازی‌های برفی، روزی پرخاطره و پر از خنده را رقم زدند.
 
