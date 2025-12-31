رئیس کمیته فوتسال از برگزاری ۲ دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل عراق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان کامیانی رئیس کمیته و سازمان لیگ فوتسال درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال اظهار داشت: شب گذشته و بنا به اعلام کادر فنی تیم ملی فوتسال، ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و به این ترتیب اردوی رسمی تیم ملی از ۱۵ دیماه آغاز شده و تا ۴ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: پیش از هر چیز باید از مدیران، مربیان و هوادارانی که در ۲۱ هفته گذشته لیگ فوتسال با کیفیتی را پشت سر گذاشتند تشکر کنم که زمینه رشد و شکوفایی این رشته را فراهم آوردند. در این مدت بازیکنان بسیار خوبی دیده شدند که همین موضوع حتی کار انتخاب را برای کادر فنی تیم ملی دشوار کرده است و این اتفاق برای فوتسال ایران بسیار خوشحالکننده است.
کامیانی درباره برنامههای تدارکاتی تیم ملی فوتسال افزود: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از ابتدای سال برگزاری دیدارهای دوستانه برای تیم ملی را در دستور کار قرار داد، علاوه بر تورنمنت تایلند، ۲ دیدار دوستانه مقابل تیم ملی روسیه برگزار کردیم و پس از آن نیز چند مسابقه خوب در چارچوب رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی انجام شد و بعد با توجه به درخواست کادر فنی، برنامهریزی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی جدید در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تصریح کرد: با توافقات صورتگرفته میان فدراسیون فوتبال ایران و عراق، مقرر شد تیم ملی فوتسال عراق برای انجام ۲ دیدار دوستانه در روزهای ۲۴ و ۲۶ دیماه به ایران سفر کند. تیم ملی عراق در جام ملتهای آسیا با تیمهای اندونزی، جمهوری قرقیزستان و کره جنوبی همگروه است و با توجه به نزدیک بودن مسابقات جام ملتهای آسیا و تصمیم کادر فنی دو تیم، این دیدارها در مرکز ملی فوتبال و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.