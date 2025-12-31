 رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف دو انبار احتکاری بیش از ۴ هزار قلم از انواع مواد غذایی و کالای اساسی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران 'tj: در پی دریافت اطلاعات موثق مبنی بر احتکار انواع مواد غذایی و کالای اساسی در شهرستان ساری، موضوع بلافاصله تحت پایش فنی و رصد اطلاعاتی کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تأیید صحت اخبار، با ماموران اداره صمت شهرستان ساری از دو واحد متخلف بازدید فوری انجام دادند که در این عملیات، بیش از ۴ هزار قلم از انواع مواد غذایی، شوینده و کالای اساسی که به‌صورت غیرقانونی ذخیره و احتکار شده بود را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، تصریح کرد: کارشناسان ارزش تخمینی این محموله احتکاری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه این اقدام نشان‌دهنده جدیت پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با هرگونه اخلال در تأمین کالا‌های ضروری مردم و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در ایام پرتقاضا، است، خاطر نشان کرد: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری‌های مربوطه به همراه متهمان به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

