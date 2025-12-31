رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از شناسایی و کشف یک انبار لوازم خانگی احتکار شده به ارزش ۸۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان این پلیس در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران با بیان اینکه مبارزه بی‌امان و خستگی‌ناپذیر پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران به صورت مستمر ادامه دارد، گفت: احتکار کالا، اثرات منفی بر امنیت اقتصادی جامعه دارد.

او افزود: کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی مازندران به صورت گسترده تحقیقات لازم در این زمینه را آغاز کرده و موفق به شناسایی محل دپو کالا‌های احتکاری شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران با اشاره به انجام هماهنگی‌های قضائی،گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در بازرسی از این انبار، مقادیری زیادی لوازم خانگی را کشف کردند.

سرهنگ داداش تبار با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی محموله کشف شده را ۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.