درخشش قرآنی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با کسب ۷۹ مقام ملی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری_ در این آیین، از قریب به ۲۰۰ نفر از برگزیدگان مرحله دانشگاهی و ۱۵ نفر از برگزیدگان ملی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در جشنواره قرآن و عترت کشور تجلیل شد.
علیحسین فضیلت، رئیس مرکز قرآن و عترت یاسوج و دبیر اجرایی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی ، در حاشیه این مراسم ضمن تبریک به برگزیدگان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکنون موفق به کسب ۷۹ رتبه برتر ملی در جشنوارههای قرآن و عترت علوم پزشکی سراسر کشور شده است و این موفقیتها، حاصل برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری هدفمند بر استعدادهای معنوی دانشجویان است.»
وی افزود: «در دوره بیستوهشتم جشنواره، ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه رتبههای برتر ملی را کسب کردند و در دوره بیستونهم، این تعداد با رشد قابلتوجهی به ۱۰ نفر افزایش یافت.»
فضیلت با تأکید بر نقش فعال دانشگاه در ترویج فرهنگ قرآنی خاطرنشان کرد: «این افتخارات نشاندهنده عمق باور دینی و معنوی دانشجویان است. دانشگاه با گسترش طرحهای آموزشی، آیینی و فرهنگی، تلاش میکند قرآن و عترت در متن زندگی دانشگاهی جریان یابد.»
در ادامه این آیین، برنامههای معنوی متنوعی اجرا شد؛ از جمله تلاوت دلنشین قاری بینالمللی قرآن کریم، حامد علیزاده، اجرای آیینی توسط حامد جلیلی و اجرای برنامه توسط محمد عباسی مجری برجسته آستان قدس رضوی.
همچنین در حاشیه مراسم، از پوستر رسمی سیامین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور و نیز پوستر جشنواره فرهنگی و هنری سیمرغ رونمایی شد.
فضیلت ادامه داد: در پایان این محفل معنوی نیز با قرعهکشی میان حضار، کمکهزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به تعدادی از شرکتکنندگان اهدا شد تا فضای معنوی مراسم دوچندان شود.
رئیس مرکز قرآن و عترت و دبیر جشنواره دانشگاه در پایان اظهار داشت: «توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت از اولویتهای اساسی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است و برگزاری چنین محافل باشکوهی، گامی مؤثر در تعمیق باورهای دینی، افزایش نشاط معنوی و ارتقای فضای فرهنگی دانشگاه به شمار میرود.»