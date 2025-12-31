باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های MMA قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۲۲ دی در چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران‌ متشکل از ۱۳ ورزشکار مرد و ۷ زن برای شرکت در این مسابقات ۱۵ دی عازم چین می‌شوند.

این مسابقات برای کسب سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن و بازی‌های داخل سالن (ایندورگیمز) در ریاض عربستان است.

در این بازدید محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، محمدرضا محزون، مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش، افشین چگینی، رییس فدراسیون، حضور داشتند.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش، عصر امروز چهارشنبه ۱۰ دی با حضور در سالن جودوی آکادمی ملی المپیک با بازدید از تمرین‌های تیم ملی MMA زنان و مردان در جریان روند آماده‌سازی ورزشکاران اعزامی به قهرمانی آسیا چین قرار گرفت.

وزیر ورزش در این بازدید در جمع ملی‌پوشان گفت: هر چقدر در رشته‌های رزمی بیشتر تمرین کنید چه داخلی و چه خارجی موفق‌تر خواهید بود. تمرینات را که‌ می دیدم تمرینات خوب بود باید بیشتر مبارزه کنید که البته موفقیت زمانی حاصل می‌شود که فدراسیون شرایط مبارزه را برای شما فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل در رشته‌های رزمی دو موضوع است اول این که یک ورزشکار باید هوازی و غیرهوازی اش خوب باشد و نگران این باشد که بدنش سرد نشود تا آسیب نبیند. خودتان ضعف و قوت خود را بهتر می دانید.

وزیر ادامه داد: دوم‌ سبک‌ زندگی است کسی که می خواهد قهرمان شود باید تمام تمرکزش در ورزش باشد باید از فضای مجازی خارج شود حتی زمانی که می خوابد باید به مسابقه اش فکر کند که البته تصویرسازی ذهنی ورزشکار به سبک زندگی او برمی گردد. سبک زندگی خودتان تعیین می کند که می توانید موفق باشید یا خیر؟ هر چقدر برای خودتان سخت بگیرید روز مبارزه موفق تر خواهید بود.

دنیامالی تاکید کرد: یکی از علت استرس برای ورزشکاران این است که آماده نیست هر چقدر از نظر روانی ورزشکار قویتر باشد استرس نخواهید داشت.

تلاش وزارت ورزش بر این است که ورزشکاران در بهترین شرایط عازم این مسابقات شوید.

او خاطرنشان کرد: به چگینی رییس فدراسیون گفتم باید به ملی پوشان حقوق دهند تا جیب ورزشکاران خالی نباشد.

چگینی نیز در پاسخ به وزیر ورزش گفت: زمانی که برگردیم چون باید هر ۱۳ ورزشکار را حفظ کنیم حقوق هم در نظر می گیریم البته این که مبلغش چقدر باشد هنوز فکر نکردم.

وزیر ورزش خطاب به ملی پوشان گفت: چون بازیکنان های آسیایی است باید برای طلا بجنگید و فکر نقره و برنز را از ذهنتان بیرون کنید. به هر صورت برای تک تک شما و مربیان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم دست پر گردید.

در ادامه، چگینی رییس فدراسیون ضمن تشکر از زحمات وزیر ورزش افزود: اگر حمایت های وزیر نبود امکان اعزام به قهرمانی اسیا را نداشتیم. به من دستور دادند که به شما حقوق تعیین کنم که قطعا این کار انجام خواهد شد.

او تصریح کرد: امیدوارم ملی پوشان با کسب مدال زحمات شما را جبران کند.

دنیامالی نیز تاکید کرد: وزارت ورزش وظیفه دارد امکانات لازم را برای شما فراهم کند تا افتخارآفرینی کنید.

در ادامه وزیر ورزش از اردوی تیم ملی بانوان MMA اعزامی به قهرمانی اسیا چین بازدید به عمل آورد و مربیان و بانوان ملی پوش این قول را دادند که با کسب ۷ مدال خوش رنگ زحمات فدراسیون و وزیر ورزش را جبران کنند.

همچنین مربی قرقیزستانی تیم ملی MMA بانوان در این بازدید گفت: چند روز پیش برای نخستین بار به ایران امدم و هدفم کسب بهترین مدال ها در قهرمانی اسیاست، خوشحالم که ایران هستم.

وزیر ورزش نیز با اشاره به مربی خارجی بانوان گفت: رزومه خوبی شما دارید و اگر الان هم بخواهید مبارزه کنید مبارزه گر خوبی هستید و از لحاظ فنی می توانید با بچه های ما خوب کار کنید. بچه های ما آماده هستند تا از تجربیات شما برای کسب مدال در این مسابقات استفاده کنند.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: امیدواریم در ۸ ماه باقی مانده تا ناگویا ژاپن، بعد از چین ۲ رویداد برون‌ مرزی دیگری را نیز تجربه کنید. البته شما با ارتباط خوبی که با کشورهای اسیا و میانه دارید امیدوارم بتوانید اردوی مشترکی را برای بانوان ملی پوش با این‌کشورها تدارک ببینید.

دنیامالی تاکید کرد: طلای دختران برای ما باارزش تر از پسران است،‌ من یک بار قرقیزستان آمدم و دوستان زیادی در این کشور در حوزه قایقرانی دارم.

احمد دنیامالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ملی پوشان MMA چهارمین اردوی آماده سازی خود را سپری می کنند سعی داریم بازیکنان میدان های خارجی بیشتری را ببینند، در حال حاضر عازم چین هستند و تلاش بر این است که از این ظرفیت برای مدال آوری در بخش زنان و مردان استفاده کنیم.

وی افزود: برای اولین بار است که رشته هنرهای رزمی MMA در بازی های آسیایی به صورت رسمی نه نمایشی مدال های آن در نظر گرفته می شود. هر امکاناتی که لازم باشد تا مدال های خود را در آسیا افزایش دهیم تلاش خواهیم کرد تا خبرهای خوبی را برای مردم داشته باشیم.

وی افزود: اگر در بخش دختران بیشتر کار کنیم تا نسبت مدال آوری دختران را نزدیک تر کنیم درست حال حاضر نسبت مدال آوری دختران نسبت به پسران کمتر است، در سنوات اخیر تلاش های زیادی انجام شده و انتظار والدین این است که هر تسهیلاتی که برای پسران فراهم می کنیم بیشتر از ان برای موفقیت دختران در نظر بگیریم. در چند بازی اخیر دختران نشان دادند که اگر با برنامه پیش برویم تعداد مدال های دختران افزایش پیدا خواهد کرد. در بازی های کشورهای اسلامی دختران با ۳۳ مدال رنگارنگی که کسب کردند بالاتر از ۴۵ کشور اسلامی قرار گرفتند، بنابراین این روند موفقیت را باید ادامه دهیم.

او تصریح کرد: امیدوارم روزی را به مردم خبر دهیم که دختران ما در المپیک طلا گرفته اند دختران ما در المپیک نقره و برنز گرفته اند اما طلا نگرفته اند ضمن این که مدال طلا پسران نیز باید افزایش پیدا کند. تلاش بر این است که در قله قهرمانی ورزشکاران درخشش بیشتری داشته باشند.

وزیر ورزش در خصوص جلسه روز گذشته وزیر ورزش با مدیران باشگاه‌های لیگ برتری گفت: فوتبال جذابیت های خاص خود را دارد و انتطار هواداران و مردم این است که فارغ از کار فنی در بحث هواداری ها چارچوب هایی داریم که این چارچوب ها توسط فدراسیون جهان و ای اف سی تدوین شده است. بحث فنی فوتبال زمانی زیباتر می شود که هواداران در کنار یکدیگر تیم های مورد علاقه خود را تشویق کنند در فوتبال ایران نسبت به سایر کشورها چارچوب هایی که مردم در رعایت کارهای فرهنگی دارند به همان اندازه مواردی که پیش می آید زیاد است، بنابراین اعلام کردیم براساس قوانینی که وجود دارد داور و ناظر بازی ها اگر احساس کند که شعارهایی داده می شود که احساسات مردم را جریحه دار می کند اجازه دارد در وهله اول بازی را متوقف کند و قانون را اجرا کند. در این قضیه ما بسیار جدی هستیم، من مطمئنم خود باشگاه ها به جهت مدیران خیلی خوبی که در اکثر باشگاه ها داریم خودشان این موضوع را جدی خواهند گرفت تا به جایی نرسیم که بازی تعطیل شود، امیدوارم در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال و ادامه جام حذفی شرایط خوبی را روی سکوها داشته باشیم.

وزیر ورزش درباره بودجه وزارت ورزش نیز گفت: با توجه به شرایط کشور آن چیزی که برای ورزش کشور تهیه شده بودجه قابل دفاعی است به هر صورت بودجه ما از تبصره های مختلفی تهیه می شود و سازمان برنامه و بودجه عنایت ویژه ای برای ورزش دارند. در سال آینده رویدادهای مهمی از جمله ناگویا ژاپن، المپیک جوانان و بازی های جهانی و.. داریم در ۸ ماه آینده که بازی های آسیایی ناگویا را داریم اردوهای فشرده ای خواهیم داشت و هم مسابقات مهمی را پیش رو داریم که ورزشکاران باید شرکت کنند. تلاش خواهیم کرد تا ورزشکاران در اوج آمادگی در بازی های آسیایی ناگویا ژاپن شرکت کنند. تعهد دادیم این دوره از بازی های آسیایی در بخش دختران کار بیشتری انجام دهیم و مسابقات تدارکاتی بیشتری را پیش بینی کنیم‌ منابع بیشتری را نیاز داریم اما نگران تامین منابع نیستم و از سوی دولت و مجلس حمایت می شویم.

منبع: ایسنا