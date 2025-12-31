رئیس جمهور چین در سخنرانی شب سال نو تأکید کرد که اتحاد دوباره چین و تایوان حتمی است و آن را روندی «غیرقابل توقف» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانی سالانه خود به مناسبت شب سال نو در پکن، وعده اتحاد مجدد چین و تایوان را داد و گفت: «اتحاد مجدد سرزمین مادری ما غیرقابل توقف است.»

شی جین پینگ همچنین گفت که چین «جهان را با آغوش باز پذیرفته است» و به چندین کنفرانس چندجانبه که امسال به میزبانی پکن برگزار شد، از جمله اجلاس همکاری شانگهای اشاره کرد. 

سخنرانی شی جین پینگ از رسانه‌های دولتی چین با پخش چندین صحنه از بزرگترین رژه نظامی این کشور که همراه بود. این رژه در اواخر شهریور ماه و به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. در طول این رژه، شی جین پینگ، پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در پکن در کنار هم ایستاده بودند؛ یک صف‌بندی ژئوپلیتیکی که «محور تحول» نامیده شده است.

شایان ذکر است که چین جزیره تایوان را بخشی از خود می‌داند و ادعای خودمختاری آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

ارتش آزادی‌بخش چین روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، رزمایش نظامی با مهمات واقعی را در اطراف تایوان آغاز کرد و نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی موشکی و گارد ساحلی خود را به منطقه اعزام کرد. این رزمایش که «ماموریت عدالت ۲۰۲۵» نام داشت، نسبت به رزمایش‌های قبلی به تایوان نزدیک‌تر شد و حداقل ۸۹ هواپیمای جنگی در آن شرکت داشتند که بالاترین تعداد در بیش از یک سال گذشته است.

منبع: گاردین

