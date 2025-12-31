باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دغدغه بازاری‌ها به حیاط دولت هم رسید + فیلم

وعده رئیس‌جمهور در کمتر از ۲۴ ساعت عملی شد: برای اولین بار نماینده اصناف در جلسه هیئت دولت حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هیئت دولت این هفته، هم مطالبات فعالان اقتصادی پیگیری شد و هم دغدغه‌های ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب مرتبط
دغدغه بازاری‌ها به حیاط دولت هم رسید + فیلم
young journalists club

بوی بنزین در حیاط دولت این هفته حسابی به مشام خبرنگاران رسید + فیلم

دغدغه بازاری‌ها به حیاط دولت هم رسید + فیلم
young journalists club

روایتی از اولین تماس با سرنشینان بالگرد حامل شهدای خدمت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم
۴۷۰۶

ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم
۹۹۲

رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم
۷۴۳

سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم
۷۰۳

از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
افکار عمومی آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط از نتانیاهو + فیلم
۵۵۴

افکار عمومی آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط از نتانیاهو + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.