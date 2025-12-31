باشگاه خبرنگاران جوان -عطا صادقی گفت:در پی بارشهای شدید و شرایط نامساعد جوی، یک رأس بزکوهی حدوداً چهار ساله به یک منزل مسکونی در روستای کمالا پناه برد.
وی افزود:پس از دریافت تماس اهالی روستا، محیط بانان اداره محیط زیست در کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند.
صادقی با بیان اینکه بررسیهای اولیه وضعیت عمومی حیوان را مطلوب ارزیابی کرده است،گفت:با توجه به نزدیک شدن به تاریکی هوا و برای جلوگیری از استرس و آسیب به بزکوهی، تصمیم بر این شد که شب را در امنیت و آرامش در همان محل بگذراند.
رئیس اداره محیط زیست سروآباد خاطرنشان کرد: بزکوهی صبح روز بعد و پس از بهبود شرایط جوی، در زیستگاه طبیعی خود در دامن طبیعت زیبای هورامان رها خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم طبیعتدوست روستای کمالا تأکید کرد:با توجه به بارش برف و دشواریهای پیشروی حیات وحش، شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه باید مراتب را در اسرع وقت به اداره محیط زیست اطلاع دهند.