رئیس اداره محیط زیست سروآباد گفت:پس از پناه آوردن بزکوهی به یک منزل مسکونی در روستای ‏کمالا، اقدامات فوری تیم محیط‌زیست منجر به بازگرداندن این حیوان به زیستگاه طبیعی‌اش در هورامان شد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان -عطا صادقی گفت:در پی بارش‌های شدید و شرایط نامساعد جوی، یک رأس ‏بزکوهی حدوداً چهار ساله به یک منزل مسکونی در روستای کمالا پناه برد‎. ‎

وی افزود:پس از دریافت تماس اهالی روستا، محیط بانان اداره محیط زیست در ‏کمتر از ۱۰ دقیقه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند‎. ‎

صادقی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه وضعیت عمومی حیوان را مطلوب ارزیابی کرده است،گفت:با توجه به نزدیک شدن به تاریکی هوا و برای جلوگیری از ‏استرس و آسیب به بزکوهی، تصمیم بر این شد که شب را در امنیت و آرامش در ‏همان محل بگذراند‎. ‎

رئیس اداره محیط زیست سروآباد خاطرنشان کرد: بزکوهی صبح روز بعد و پس ‏از بهبود شرایط جوی، در زیستگاه طبیعی خود در دامن طبیعت زیبای هورامان ‏رها خواهد شد‎. ‎

وی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم طبیعت‌دوست روستای کمالا ‏تأکید کرد:با توجه به بارش برف و دشواری‌های پیش‌روی حیات وحش، ‏شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه باید مراتب را در اسرع وقت به اداره ‏محیط زیست اطلاع دهند. ‏

برچسب ها: کردستان ، بزکوهی ، دامان طبیعت
