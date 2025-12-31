باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید می‌گوید که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز (چهارشنبه) با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و مشاوران امنیت ملی انگلیس، فرانسه و آلمان گفت‌و‌گو کرده‌اند.

به گفته او، موضوع مذاکرات «گام‌های بعدی برای پایان دادن به جنگ» بوده است.

ویتکاف در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما بر چگونگی پیشبرد مذاکرات به روشی عملی با استفاده از ضمانت‌های امنیتی و توسعه سازوکار‌های مؤثر برای رفع درگیری و اطمینان از عدم شروع مجدد آن، تمرکز کردیم.»

گفته شده مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جرد کوشنر، داماد ترامپ و رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین نیز در این گفت‌و‌گو شرکت داشتند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه پیشنهاد کرد که دونالد ترامپ از اوکراین بازدید کند. پیش از آن، ترامپ به خبرنگاران گفته بود که تیم‌های مذاکره‌کننده به توافق صلح «بسیار نزدیک‌تر» شده‌اند.

زلنسکی روز یکشنبه برای دیدار با ترامپ و بحث در مورد طرح ۲۰ ماده‌ای که آن را به عنوان پایه و اساس احتمالی پایان جنگ توصیف کرده، به فلوریدا سفر کرد. کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ قبل و بعد از دیدار با زلنسکی، تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است.

رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه نیز گفت که دولت کی‌یف در حال بررسی احتمال حضور نیرو‌های آمریکایی به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی پس از جنگ است.

منبع: رویترز