یک منبع آگاه می‌گوید واشنگتن انتظار دارد رژیم صهیونیستی به‌زودی گذرگاه رفح را به صورت کامل بازگشایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی می‌گوید که دولت دونالد ترامپ انتظار دارد طی روز‌های آینده، رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح را هم برای ورود و هم برای خروج ساکنان غزه بازگشایی کند.

به گفته این منبع، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دستیارانش این موضوع را در جلسات روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح کردند.

در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم قصد دارد پس از بازگشت نتانیاهو از آمریکا در روز جمعه، بازگشایی کامل رفح را آغاز کند.

شایان ذکر است که قرار بود گذرگاه رفح به عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه اواخر مهرماه بازگشایی شود، اما رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس، تا کنون از انجام آن سر باز زده است.

گذرگاه رفح بین جنوب نوار غزه و کشور مصر واقع شده و شریان اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه است. در شرایط خاص، مجروحان، بیماران و افراد دارای مجوز از این مسیر خارج می‌شوند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، گذرگاه رفح ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
آکسیوس: کاخ سفید نگران است نتانیاهو جنگ در غزه را از سر بگیرد
دیدار ترامپ و نتانیاهو: فشار بر اسرائیل برای پیشبرد آتش‌بس غزه و چالش‌های امنیتی ایران و لبنان
جانشین ابوعبیده: به مردم قهرمان ایران درود می‌فرستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
آخرین اخبار
احتمال بازگشایی گذرگاه رفح تا پایان این هفته
رایزنی تیم ترامپ با اروپا درباره «گام‌های بعدی» در اوکراین
شی جین پینگ قول اتحاد مجدد چین و تایوان را داد
فرانسه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
فعالیت ده‌ها سازمان بشردوستانه از فردا در غزه ممنوع خواهد شد
پوتین: در اوکراین پیروز خواهیم شد
اوکراین از حمله به یک انبار نفت در روسیه خبر داد
ادعای آکسیوس درباره محتوای گفتگوی نتانیاهو و ترامپ
ترامپ «صلح‌طلب» امسال چند کشور را بمباران کرد؟
۲۰۲۵؛ سال فرار بزرگ برای صهیونیست‌ها
آغاز خروج نیرو‌های ائتلاف از پایگاه «عین‌الاسد» از هفته آینده
تاکید آنکارا بر ادغام نیرو‌های کُرد در ارتش سوریه
شروط پارلمان عراق برای منصب ریاست‌جمهوری
خیز مجدد شورای انتقالی برای جدایی از یمن
بازداشت ۱۲۵ نفر در ترکیه به ظن ارتباط با داعش
آنکارا در انتظار سفر نزدیک پوتین
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
ریزش تاریخی نرخ رشد جمعیت اسرائیل
پاسخ موشکی قسد به حملات پهپادی گروه‌های وابسته به الجولانی
عقب‌نشینی ترامپ از تحریم‌های شبکه جاسوسی اسرائیل
متناقض‌گویی نتانیاهو؛ از وعده عادی‌سازی تا اشغالگری بیشتر
قطر پشت عربستان درآمد
فشار جهانی بر کی‌یف در پی حمله به اقامتگاه پوتین
دمیتریف به زلنسکی: فریب‌کاری برای تداوم جنگ بی‌فایده است
هزینه و زمان؛ دردسر تازه آمریکا در کارائیب
اعتراض کوبا به اقدامات ضد ایرانی آمریکا
جنجال‌آفرینی ممدانی با انتصاب یک وکیل سوری-آمریکایی
سوریه؛ میدان نبرد آنکارا و تل‌آویو
نتانیاهو در برزخ ترامپ؛ قمار غزه
زوال ناوگان ترامپ مقابل پهپاد ارزان