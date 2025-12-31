باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی می‌گوید که دولت دونالد ترامپ انتظار دارد طی روز‌های آینده، رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح را هم برای ورود و هم برای خروج ساکنان غزه بازگشایی کند.

به گفته این منبع، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دستیارانش این موضوع را در جلسات روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مطرح کردند.

در همین حال، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم قصد دارد پس از بازگشت نتانیاهو از آمریکا در روز جمعه، بازگشایی کامل رفح را آغاز کند.

شایان ذکر است که قرار بود گذرگاه رفح به عنوان بخشی از توافق آتش بس غزه اواخر مهرماه بازگشایی شود، اما رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس، تا کنون از انجام آن سر باز زده است.

گذرگاه رفح بین جنوب نوار غزه و کشور مصر واقع شده و شریان اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه است. در شرایط خاص، مجروحان، بیماران و افراد دارای مجوز از این مسیر خارج می‌شوند.

منبع: تایمز اسرائیل