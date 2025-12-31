باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - زهره شکوفنده، صداپیشه در برنامه «چهل‌تیکه» شبکه نسیم خاطراتی از چگونگی ورود خود به دوبله شرح داد و در پاسخ به صحبت‌های داریوش کاردان مبنی بر اینکه هیچ‌وقت مشخص نمی‌شود دوبلور‌ها چه زحمتی می‌کشند و وزن دوبله احساس نمی‌شود، گفت: به همین دلیل است که از ۹۰ میلیون جمعیت ایران، ۸۰ میلیون نفر عاشق دوبله هستند و فکر می‌کنند از پس کار بر می‌آیند. چون این کار را ساده می‌بینند. حتی هنرجوهایم به امید فراگیری این هنر وارد این حرفه می‌شوند و وقتی با نمایش فیلم‌ها دوبله را آموزش می‌دهم، می‌فهمند چقدر این حرفه سخت است. البته آنها فقط کار‌های ساده را انجام می‌دهند و هیچ‌کس از پس دوبله سختی که مرحوم اسماعیلی در «شاه لیر» انجام داد، بر نمی‌آید.

شکوفنده از حال و روز اکنون خود گفت و نسبت به بازخورد مردم افزود: اکنون حالم خوب است و خوشحالم که من برای همه یک نوستالژی هستم. شاید بخاطر این است که صدایم به سنم نمی‌خورد.

صداپیشه جودی آبوت درباره اینکه چه باعث شد دوبله «بابا لنگ دراز» را به عهده بگیرد، گفت: من زیاد اهل انیمیشن کار کردن نیستم. من به این دلیل «بابا لنگ دراز» را قبول کردم، که در زمانی که مدرسه می‌رفتم باید وقتی را به انجام کاردستی اختصاص می‌دادیم. هرکس در آن زمان هر کاری را می‌خواست انجام می‌داد. من هم کتاب «بابا لنگ دراز» را می‌خواندم. وقتی درخواست دوبله این انیمیشن به من داده شد، برایم تداعی آن دوران شد و باعث شد دوبله آن را قبول کنم. نکته جالب درباره جودی آبوت این است که من قبل از این انیمیشن هم از سوی کودکان صحبت می‌کردم. ولی از وقتی که جودی آبوت را دوبله کردم، تا می‌خواهم دهانم را باز می‌کنم صدای کودک دیگری را دوبله کنم، همه به من جودی آبوت می‌گویند. یعنی این صدا روی این شخصیت ثبت شد.