به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ نجفی _ مالک بهرام پور مدیر امور آب منطقه‌ای میناب از ذخیره ۱۹۵ میلیون متر مکعبی آب در سد استقلال پس از بارندگی‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که به دلیل خشکسالی‌ها و فروچاله‌های ایجاد شده در دشت میناب، برداشت از چاه‌ها متوقف و از آب سد برای مصارف شرب و باغات استفاده خواهد شد.

مالک بهرام پور ، اعلام کرد که در پی بارندگی‌های اخیر، ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب در سد استقلال این شهرستان ذخیره شده که معادل ۸۵درصد ظرفیت سد است. این حجم از آب به زودی وارد مدار آب شرب و آبیاری باغات و دشت میناب خواهد شد.

وی با اشاره به خشکسالی‌های گذشته و پدیده فروچاله‌ها در دشت میناب، افزود: به منظور حفاظت از منابع آبی زیرزمینی و جلوگیری از تشدید فروچاله‌ها، دیگر از چاه‌های حفر شده در این منطقه آب برداشت نخواهد شد. در عوض، از ظرفیت آب ذخیره شده در سد استقلال برای تامین آب شرب و آبیاری باغات استفاده خواهد شد.