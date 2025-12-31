باشگاه خبرنگاران جوان -مجید ارجونی،مدیرکل راه آهن قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور خدمت‌رسانی بهتر به زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، ۱۰ رام قطار فوق‌العاده حومه‌ای علاوه بر قطار‌های برنامه‌ای در محور تهران–قم–جمکران در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ دی ماه اختصاص یافته‌است.

وی افزود: قطار حومه‌ای تهران–قم به شماره ۱۲۴ ساعت ۱۰ صبح از تهران حرکت می‌کند و برگشت آن از قم ساعت ۱۴:۴۵ انجام می‌شود، همچنین قطار شماره ۱۲۸ ساعت ۱۷:۵۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۲۰:۵۰ از قم به تهران باز می‌گردد.

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به برنامه ویژه اعزام به مسجد مقدس گفت: قطار جمکران به شماره ۱۲۲ روز ۱۱ دی‌ماه ساعت ۱۴ از تهران به مقصد جمکران به صورت کوپل (واگن‌های اضافه) اعزام می‌شود و حرکت برگشت آن از ایستگاه جمکران ساعت ۲۳:۵۵ خواهد بود.

ارجونی گفت: این قطار‌های فوق‌العاده علاوه بر ۱۰ رام قطار برنامه‌ای هستند که به طور روزانه به زائران و همشهریان خدمات ارائه می‌دهند و در مجموع حدود ۳ هزار و ۲۰۰ صندلی جدید برای جابه‌جایی زائران در این ایام فراهم شده‌است.

وی ادامه داد: قطار‌های فوق‌العاده اختصاصی این ایام به صورت کوپل اعزام می‌شوند تا امکان جابه‌جایی تعداد بیشتری از مسافران فراهم گردد.

مدیرکل راه آهن قم گفت: هدف از اجرای این طرح، تسهیل سفر‌های زیارتی، کاهش ترافیک جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر هم‌وطنان در ایام پرتقاضای زیارتی است.

راه‌آهن قم با برخورداری از بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۱۰۰ کیلومتر خطوط فرعی و ۱۸ ایستگاه، یکی از محور‌های مهم ریلی کشور به‌شمار می‌رود.