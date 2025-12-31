مدیرکل راه آهن قم گفت: به مناسبت میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و با هدف تسهیل جابه‌جایی زائران و مسافران، ۱۰ رام قطار فوق‌العاده حومه‌ای در محور تهران–قم–جمکران به ناوگان مسافری اضافه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -مجید ارجونی،مدیرکل راه آهن قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: به منظور خدمت‌رسانی بهتر به زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، ۱۰ رام قطار فوق‌العاده حومه‌ای علاوه بر قطار‌های برنامه‌ای در محور تهران–قم–جمکران در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ دی ماه اختصاص یافته‌است.

وی افزود: قطار حومه‌ای تهران–قم به شماره ۱۲۴ ساعت ۱۰ صبح از تهران حرکت می‌کند و برگشت آن از قم ساعت ۱۴:۴۵ انجام می‌شود، همچنین قطار شماره ۱۲۸ ساعت ۱۷:۵۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۲۰:۵۰ از قم به تهران باز می‌گردد.

مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به برنامه ویژه اعزام به مسجد مقدس گفت: قطار جمکران به شماره ۱۲۲ روز ۱۱ دی‌ماه ساعت ۱۴ از تهران به مقصد جمکران به صورت کوپل (واگن‌های اضافه) اعزام می‌شود و حرکت برگشت آن از ایستگاه جمکران ساعت ۲۳:۵۵ خواهد بود.

ارجونی گفت: این قطار‌های فوق‌العاده علاوه بر ۱۰ رام قطار برنامه‌ای هستند که به طور روزانه به زائران و همشهریان خدمات ارائه می‌دهند و در مجموع حدود ۳ هزار و ۲۰۰ صندلی جدید برای جابه‌جایی زائران در این ایام فراهم شده‌است.

وی ادامه داد: قطار‌های فوق‌العاده اختصاصی این ایام به صورت کوپل اعزام می‌شوند تا امکان جابه‌جایی تعداد بیشتری از مسافران فراهم گردد.

مدیرکل راه آهن قم گفت: هدف از اجرای این طرح، تسهیل سفر‌های زیارتی، کاهش ترافیک جاده‌ای و ارتقای ایمنی سفر هم‌وطنان در ایام پرتقاضای زیارتی است.

راه‌آهن قم با برخورداری از بیش از ۵۴۰ کیلومتر خط اصلی، ۱۰۰ کیلومتر خطوط فرعی و ۱۸ ایستگاه، یکی از محور‌های مهم ریلی کشور به‌شمار می‌رود.

 

برچسب ها: راه آهن قم ، میلاد امام علی (ع)
خبرهای مرتبط
آخرین روند احداث پارکینگ طبقاتی خیابان امام (ره) در قم
ایستگاه ۹۰ ساله قم در مسیر نوسازی
سرمایه گذاری سه همتی راه‌آهن و بخش خصوصی قم برای توسعه حمل و نقل ریلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسداشت ۲۵ سال کرسی اخلاق آیت‌الله مصباح یزدی در قم
آخرین روند احداث پارکینگ طبقاتی خیابان امام (ره) در قم
امام جواد(ع)؛ بنیان‌گذار گفتگوی آزاد در جامعه اسلامی
برقراری امتحانات داخلی دانشگاه‌ها و مدارس قم در روز پنج‌شنبه/ ادارات دورکار هستند
اختصاص ۱۰ قطار فوق‌العاده به مناسبت میلاد امام علی(ع)در محور تهران–قم–جمکران
تکریم اهالی رسانه قم از پدر و مادر شهیدان محرابیان
آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم با مشارکت آستان قدس رضوی و گذشت شاکیان
آخرین اخبار
اختصاص ۱۰ قطار فوق‌العاده به مناسبت میلاد امام علی(ع)در محور تهران–قم–جمکران
پاسداشت ۲۵ سال کرسی اخلاق آیت‌الله مصباح یزدی در قم
آخرین روند احداث پارکینگ طبقاتی خیابان امام (ره) در قم
برقراری امتحانات داخلی دانشگاه‌ها و مدارس قم در روز پنج‌شنبه/ ادارات دورکار هستند
تکریم اهالی رسانه قم از پدر و مادر شهیدان محرابیان
آزادی ۱۳ زندانی جرائم غیرعمد در قم با مشارکت آستان قدس رضوی و گذشت شاکیان
امام جواد(ع)؛ بنیان‌گذار گفتگوی آزاد در جامعه اسلامی