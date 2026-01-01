تیم های فوتبال سپاهان و استقلال در بازی معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز به مصاف یکدیگر می روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات نیم فصل اول لیگ برنر فوتبال امروز (روز پنج شنبه) ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان با بازی معوقه تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال بسته می‌شود.

تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در شرایط متفاوت به مصاف یکدیگر می‌روند. طلایی پوشان اصفهانی هفته گذشته با برتری برابر تیم چادر ملو اردکان ۳۰ امتیازی شدند و عنوان قهرمانی نیم فصل اول را به دست آوردند، اما آبی پوشان پایتخت مقابل گل گهر سیرجان شکست خوردند و با ۲۲ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.

شاگردان محرم نویدکیا در ۸ بازی متوالی پیروز شدند و آنها با حمایت هواداران پرشور اصفهانی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم استقلال هستند تا اختلاف خود را با پرسپولیس تیم دوم جدول بیشتر کنند و با خیالی راحت به تعطیلات نیم فصل بروند.

در آن طرف، تیم استقلال برخلاف حریف اصفهانی خود نتایج ضعیفی در لیگ برتر فوتبال کسب کرده و در ۴ بازی گذشته پیروز نشده و تنها ۳ امتیاز گرفته و از رده اول به رتبه ششم نزول پیدا کرده است.

آبی پوشان پایتخت بعد از برد برابر فولاد در هفته یازدهم دیگر رنگ برد را ندیده‌اند و ۳ تساوی پیاپی و یک شکست حاصل کار آنها بوده است.

مدیران باشگاه استقلال بعد از شکست تیمشان برابر تیم گل گهر سیرجان تشکیل جلسه دادند تا در مورد وضعیت تیم تصمیم بگیرند. گفته می‌شود ساپینتو تنها در بازی با سپاهان فرصت دارد تا تیمش را از وضعیت بحرانی خارج کند در غیر این صورت احتمال اخراج این مربی پرتغال از استقلال وجود دارد.

آبی پوشان پایتخت به دنبال بردن سپاهان در نقش جهان هستند تا طلسم نبردن‌های خود را بشکنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و با خیال راحت به تعطیلات نیم فصل بروند.

سید حسین حسینی دروازه بان سپاهان چهره ویژه این بازی هست و او برای اولین بار پس از ۹ فصل حضور متوالی در استقلال و جدایی از این تیم، مقابل تیم سابق خود قرار خواهد گرفت. کاپیتان سابق استقلال که بیش از یک دهه دروازه‌بان آبی‌پوشان بود و در ابتدای فصل ریکاردو ساپینتو به بهانه رقابتی کردن پست دروازه‌بان باعث شد تا حسینی از استقلال جدا شود. حسینی انگیزه زیادی برای رویارویی برابر تیم سابقش استقلال را دارد تا به ساپینتو اثبات کند که دروازه بان خوبی است. به هر حال پس از ۵ ماه، حسینی مقابل استقلال حاضر خواهد شد و تقابل او با تیم سابقش به جذابیت این بازی می‌افزاید.

همچنین آرش رضاوند دیگر بازیکن سابق استقلال هست که در سپاهان احیا شده و یکی از عناصر موفق تیم محرم نویدکیا بوده، حالا به دنبال ارائه نمایش کاملی است تا قابلیت خود را به ساپینتو ثابت کند.

سپاهان برای بازی امروز تقریباً تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد؛ البته مهدی لیموچی و ریکاردو آلوز به تازگی از بند مصدومیت رها شده‌اند و طبق گفته نویدکیا، احتمالاً این ۲ بازیکن امروز استراحت کنند یا دقایق کمتری به میدان بروند و قصد ندارد روی آنها ریسک کند. سرمربی سپاهان به خستگی میلاد زکی‌پور نیز اشاره کرد و احتمال داد مدافع چپ سابق استقلال، دقایق کمتری به میدان برود. از آن طرف، تیم استقلال هم چند بازیکن مصدوم دارد که به بازی امروز نمی‌رسند. مهران احمدی هنوز به آمادگی کامل نرسیده و غایب است. دیدیه اندونگ در اردوی تیم ملی گابن برای جام ملت‌های آفریقا حضور دارد و از هفته‌های بعدی به اردوی آبی‌ها اضافه خواهد شد. رضاییان و جلالی هم همچنان مورد غضب ریکاردو ساپینتو قرار گرفته‌اند و سرمربی پرتغالی روی نام آنها برای بازی امروز، قلم قرمز کشیده است.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به سود تیم سپاهان است. طلایی پوشان اصفهانی در ۵ بازی اخیر خود مقابل استقلال ۴ بار به پیروزی رسیده‌اند. آخرین برد آبی‌ها به لیگ هجدهم برمی گردد که تیم جواد نکونام با یک گل به پیروزی رسید. همچنین محرم نویدکیا ۴ سال و ۱۸ روز (۱۴۷۹ روز) است به استقلال نباخته و می‌خواهد این رکورد را افزایش بخشد. علاوه بر این، ۲ تیم پیش از این ۸۳ بار برابر هم ایستاده‌اند که استقلال ۳۲ و سپاهان ۳۱ پیروزی داشتند و ۲۰ بازی با تساوی خاتمه پیدا کرده است.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند با برد به تعطیلات نیم فصل برود.