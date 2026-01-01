باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه + فیلم

مدیر موسسه نهج‌البلاغه در کاشان در مورد تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه توضیحاتی ارائه کرد.

 حجت الاسلام والمسلمین مجتبی حسن زاده، مدیر موسسه نهج‌البلاغه در کاشان با حضور در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه نکاتی بیان کرد.

 
مطالب مرتبط
تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه + فیلم
young journalists club

برگزاری آیین تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی بندر ماهشهر

تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه + فیلم
young journalists club

شرح و تفسير حکمت 328 نهج البلاغه

تفاوت حفظ قرآن و نهج‌البلاغه + فیلم
young journalists club

چشم زخم در کلام حضرت علی(ع)

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم
۱۲۳

مراقب کلاهبرداری با دیپ فیک‌ها باشید + فیلم

۱۱ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.