آموزش یک بازی جذاب و ساده برای کودکان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0631\u062c\u0627\u0646 \u0642\u06cc\u062f\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n