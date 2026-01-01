باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی، اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس، مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاهبیشه سنگین است. همچنین ترافیک در آزادراه «تهران ـ شمال» در مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است.
او درباره وضعیت ترافیکی محور هراز نیز توضیح داد: ترافیک محور هراز، مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو سنگین است.
محبی با بیان اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهرانـ بومهن، آزادراه تهرانـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور چالوس و آزادراه تهرانـ شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی سایرمحورها نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوینـ کرج حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس سنگین است.
محبی با بیان اینکه بارش برف و باران در برخی از محورهای استان آذربایجان غربی گزارش شده، افزود: محور شریانی پیرانشهر- تمرچین مسدود است. همچنین محورهای غیرشریانی سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت)، پونل- خلخال، خوانسار- بوئین میاندشت، چاهان – زرآباد مسدود هستند.
او در پایان گفت: محور گنجنامه ـ تویسرکان نیز دارای انسداد فصلی است.
منبع: پلیس راهور فراجا