جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محور‌های چالوس، هراز و آزادراه تهران- شمال سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های شمالی، اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس، مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه‌بیشه سنگین است. همچنین ترافیک در آزادراه «تهران ـ شمال» در مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است.

او درباره وضعیت ترافیکی محور هراز نیز توضیح داد: ترافیک محور هراز، مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو سنگین است.

محبی با بیان اینکه محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، گفت: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران‌ـ بومهن، آزادراه تهران‌ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت مسیر (رفت و برگشت)، محور چالوس و آزادراه تهران‌ـ شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی سایرمحور‌ها نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین‌ـ کرج حدفاصل پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس سنگین است. 

محبی با بیان اینکه بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان آذربایجان غربی گزارش شده، افزود: محور شریانی پیرانشهر- تمرچین مسدود است. همچنین محور‌های غیرشریانی سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت)، پونل- خلخال، خوانسار- بوئین میاندشت، چاهان – زرآباد مسدود هستند. 

او در پایان گفت: محور گنجنامه ـ تویسرکان نیز دارای انسداد فصلی است.

منبع: پلیس راهور فراجا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۱ دی ۱۴۰۴
جوج
نوشابه
۰
۰
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۱ دی ۱۴۰۴
خدایا همه مسافران رو سالم به مقصد برسون
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۱ دی ۱۴۰۴
بنزین 5000 تومنی هم مانع سفر نمی شه. اینقدر ننالین!!!!!!!
۰
۱
پاسخ دادن
