باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه السادات امیری ـ مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی منوط به مدیریت صحیح منابع است و مدیران از خود حوزه کاری خود شروع کنند و پرچمدار این الگو شوند.

وی افزود: تنها ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی روزانه صرفه جویی ۹۰۰ هزار بشکه را رقم می‌زند.

پزشکیان با اشاره به منابع غنی موجود در کشور اضافه کرد: ما باید درست مدیریت کنیم و دنبال مقصر نباشیم

وی ادامه داد: هم اکنون در کشورمان ۶ برابر اروپا برق مصرف می‌کنیم نتیجه آن ناترازی‌ها و بدنیال آن نارضایتی هاست.

پزشکیان گفت: به عنوان مدیران دستگاه‌های اجرایی وظیفه سنگینی داریم نه با ایجاد توقع بلکه موظف به عملیات هستیم.

وی افزود: هم اکنون از نظر شرایط اداری در بدترین وضعیت هستیم ولی نباید منتظر باشیم تا دیگران برای ما راه چاره پیدا کنند، باید با قدرت کارکنیم.

پزشکیان تاکید کرد: در این شرایط دشمن گمان می‌کند ایران ضعیف شده است، اما با همفکری وجذب اساتید و نخبگان دانشگاهی و بیداری می‌توان بر مشکلات غالب شد.

وی مردم سالاری دینی را یک وظیفه دانست و گفت: ما حق نداریم برای مردم مشکل ایجاد کنیم، به قول شهید سلیمانی فرصت‌ها درون تهدیدهاست بسته به اینکه چگونه فکر کنید دست یابی به آن هدف محقق می‌شود، قدرواندازه رسیدن به اهداف را خودتان تعیین می‌کنید.