جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس گفت: آرامگاه حافظ و دیگر اماکن شاخص گردشگری استان نیازمند مدیریت ویژه در ایام نوروز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسایی در اولین جلسه ستاد خدمات سفر سال ۱۴۰۵ استان در شیراز، با اشاره به استقبال سالانه مسافران از استان و به‌ویژه شیراز و احتمال افزایش شمار گردشگران در نوروز ۱۴۰۵ گفت: ضرورت دارد که به منظور استقبال مطلوب از میهمانان نوروزی، نسبت به تقویت زیرساخت‌ها و افزایش هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های خدمات رسان اقدامات لازم انجام شود.

او اظهار کرد: مسافران و گردشگران هر ساله حضور قابل توجه و اقبالی ویژه‌ای نسبت به انتخاب فارس و به‌ویژه شیراز به عنوان مقصد سفر نوروزی دارند و به نظر می‌رسد امسال شاهد حضور مسافران نوروزی بیشتری در استان باشیم.

پارسایی با بیان این که اقدامات استان فارس در نوروز ۱۴۰۴ مانند برگزاری موفق مراسم تحویل سال در نوروزگاه‌های مختلف، بازگشایی اماکن گردشگری در روز ۱۳ فروردین و برگزاری مراسمات شب یلدا در مراکز مختلف فرهنگی و تاریخی استان موجب علاقه مندی مردم ایران برای سفر به شیراز و فارس شده است، افزود: دستگاه‌های خدمات رسان با آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته در ستاد خدمات سفر سال گذشته تلاش کنند خدمات مطلوب تری به مسافران ارائه دهند.

معاون هماهنگی گردشگری و امور زیارت استاندار فارس با تاکید بر این که حجم گسترده اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر به ویژه شهرداری شیراز باعث سربلندی شیراز و استان فارس شد، گفت: حس و حال نوروز و استقبال از مسافران در همه استان حاکم بود و با توجه به این که امسال عید فطر و عید نوروز مصادف شده‌اند، باید تدابیر فوق العاده‌ای برای پذیرایی از مسافران و اجرای برنامه‌های متناسب اندیشیده شود.

جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس افزود: رتبه اول تا چهارم مکان‌های پر بازدید گردشگری ایران در استان فارس قرار دارند و این شرایط حساس، تکالیف سنگین تری را برای مسئولین استان ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: برخی اقدامات در بحث آماده‌سازی هرچه بیشتر شهر شیراز برای استقبال از میهمانان و مسافران نوروزی باید انجام شود که از جمله می‌توان به ایجاد کمپ‌های نوروزی در ورودی‌های شهر و افزایش تعداد اتوبوس‌های گردشگری برای انتقال مسافران و گردشگران از کمپ‌ها به اماکن گردشگری با هدف کمک به کاهش ترافیک اشاره کرد.

معاون هماهنگی گردشگری و امور زیارت استاندار فارس، با اشاره به استقبال گسترده مردم و گردشگران از آرامگاه حافظ، به‌ویژه در لحظه تحویل سال اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌هایی همچون میراث فرهنگی، شهرداری شیراز، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ورزش و جوانان تشکیل شود تا برای مدیریت این مکان و محور منتهی به آن اقدامات موثر صورت گیرد.

پارسایی گفت: برای رفاه حال هرچه بیشتر مسافران نوروزی و مراجعان به آرامگاه حافظ، ورودی و خروجی این مکان باید از یکدیگر جدا شود و محل خروج بازدیدکنندگان در کوچه جنب آرامگاه پیش‌بینی شود.

جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس، با تاکید بر اهمیت محور مقابل آرامگاه حافظ تصریح کرد: این محور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید تلاش شود دچار آشفتگی نشود و وضعیت آن در شان آرامگاه حافظ باشد.

معاون هماهنگی گردشگری و امور زیارت استاندار فارس با اشاره به ضرورت توزیع متوازن گردشگران در سطح استان گفت: در بحث معرفی ظرفیت‌های گردشگری به ویژه توسط صدا و سیما باید تمام نقاط مورد توجه قرار گیرند و به گونه برنامه ریزی شود که در تمام نقاط استان شاهد حضور گردشگری باشیم.

پارسایی افزود: ما در استان حدود ۵۰ روستای هدف گردشگری داریم که باید به‌خوبی معرفی شوند تا حضور مسافران و میهمانان نوروزی محدود به شهر شیراز نشود و در تمام این مناطق حضور گردشگر را شاهد باشیم.

وی با تاکید بر این که درب مساجد تاریخی و آرامگاه شخصیت‌های برجسته تاریخی مانند سیبویه در ایام نوروز باید برای مسافران باز باشد، اظهار کرد: با روحیه و تلاش مضاعف برای سربلندی و عظمت نام فارس و شیراز در نوروز ۱۴۰۵ تلاش خواهیم کرد.

در این جلسه دبیران کارگروه‌های زیرمجموعه ستاد خدمات سفر به بیان گزارشی از اقدامات گذشته و برنامه‌های پیش رو به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی در استان فارس پرداختند.

منبع: استانداری فارس