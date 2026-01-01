معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با هدف صیانت از دریاها، سواحل و تالاب‌های ساحلی و کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های نفتی، کارگروه مشترک راهبری و سیاست‌گذاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان زاده در نشست با حمید بورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و جمعی از مدیران این بخش افزود: این کارگروه قرار است با تصمیم‌سازی مشترک و پیگیری مستمر، گام‌های عملی در حفاظت از زیستگاه‌های حساس بردارد.

وی گفت: در این نشست که علاوه بر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، رئیس ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت و جمعی از مدیران معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها نیز حضور داشتند، مهم‌ترین چالش‌ها و راهکار‌های مرتبط با حفاظت از زیستگاه‌های حساس دریایی و ساحلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ابتدای این نشست، گزارشی جامع از اثرات فعالیت‌های نفتی بر زیستگاه‌های حساس جزایر، سواحل و تالاب‌های ساحلی، منشا آلودگی‌ها و همچنین اولویت پروژه‌های رفع آلودگی از سوی کارشناسان معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها ارائه شد.

لاهیجان زاده اظهار کرد: در ادامه نیز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های در حال اجرا و طرح‌های پیش‌رو در حوزه مسئولیت‌های زیست‌محیطی این شرکت ارائه کرد.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها با اشاره به مصوبات این نشست تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، کارگروه مشترکی متشکل از مدیران دو طرف تشکیل خواهد شد که با برگزاری جلسات منظم ماهانه و فصلی در سطوح کارشناسی و مدیریتی، موضوعات مشترک را پیگیری کرده و سیاست‌های پیشنهادی را برای طرح و تصویب در هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران تدوین می‌کند.

لاهیجان‌زاده خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد برخی جلسات هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در جزایر، سواحل و مناطق ساحلی برگزار شود و مدیران معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها به‌همراه مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مربوطه در این جلسات حضور یابند تا تصمیمات مؤثر، میدانی و متناسب با شرایط محیط‌زیستی هر منطقه برای کاهش و رفع مشکلات زیست‌محیطی اتخاذ شود.

منبع: سازمان محیط زیست

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، اکوسیستم دریایی
