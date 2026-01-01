بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محور‌های کوهستانی استان مازندران درگیر برف بود که به ۸۵ خودرو کمک رسانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: طی ۳ روز گذشته بیش از ۱۳۲۵ کیلومتر از محور‌های کوهستانی استان مازندران درگیر برف بود که به ۸۵ خودرو کمک رسانی شد.

او افزود: در عملیات برفروبی سه روز گذشته تعداد ۳۰۷ نفر-روز راهدار و ۱۸۱ دستگاه-روز ماشین آلات راهداری با ۱۲۵۰ تن نمک و شن و ماسه در محور‌های مواصلاتی استان سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان را برعهده داشتند.

محمدنژاد تعداد روستا‌های درگیر برف استان را ۲۲۳ روستا به طول ۱۷۹۱ کیلومتر عنوان نمود و گفت: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و ورود توده هوای سرد به کشور، راهداران این اداره کل در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری در قالب ۲۰۶ ماشین آلات راهداری و ۳۰۶ راهدار و ۴۰ راهدارخانه مستقر هستند و در حال اجرای عملیات برفروبی ونمک پاشی در سطح جاده‌ها به طور شبانه روزی و مستمر هستند.

او افزود: با توجه به کاهش دما و بارش برف در سطح محور‌های کوهستانی به کلیه رانندگانی که قصد تردد از محور‌های کوهستانی را دارند توصیه می‌شود ضمن رعایت قوانین و مقرارت، تجهیزات و امکانات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.

محمدنژاد تعداد اسکان اضطراری موقت در راه ماندگان را ۸ نفر اعلام نمود و گفت: طول محور‌های برفگیر مازندران ۳۷۰۰ کیلومتر است که در حال حاضر ۴۰ پایگاه و راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان تجهیز شده و آماده سرویس دهی به مسافران و در راه ماندگان است.

او افزود: مسافرین و رانندگان محترم می‌توانند جهت کسب آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه نموده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل فرمایند.

