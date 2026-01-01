استاندار هرمزگان از تحویل ۶ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای نهضت سلامت و پاسخ به مطالبات به‌حق مردم برای ارتقای خدمات درمانی انجام شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - محمد آشوری تازیانی روز پنجشنبه ۱۱ دی  در آیین تحویل این آمبولانس‌ها با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های سلامت یکی از اولویت‌های اصلی استان است، افزود: پیش‌تر مقرر شده بود تا پایان سال، ۶۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس هرمزگان افزوده شود که تاکنون ۳۳ دستگاه وارد چرخه خدمت‌رسانی شده و با اضافه شدن این ۶ آمبولانس، تعداد آمبولانس‌های جدید به ۳۹ دستگاه رسید.

وی با اشاره به توزیع این آمبولانس‌ها در شهرستان‌های بشاگرد، سیریک و بندرعباس، اظهار کرد: توزیع تجهیزات درمانی با رویکرد عدالت‌محور و متناسب با نیازهای مناطق مختلف استان انجام می‌شود تا مردم سراسر هرمزگان از خدمات اورژانسی مطلوب بهره‌مند شوند.

استاندار هرمزگان با تأکید بر مردمی بودن نهضت سلامت گفت: این حرکت با مشارکت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس کشور، خیرین، فعالان اقتصادی و نهادهای مردمی شکل گرفته و امروز شاهد استقبال گسترده خیرین برای همراهی در این مسیر هستیم.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: توسعه ناوگان آمبولانس، تأمین تجهیزات پزشکی، دارو، تربیت نیروی انسانی و ساخت مراکز درمانی از جمله برنامه‌هایی است که در قالب نهضت سلامت دنبال می‌شود تا روند خدمت‌رسانی درمانی تسریع و رضایتمندی مردم افزایش یابد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش دغدغه‌های درمانی مردم استان است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

