باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان گفت : گیلان جمعیت شناور و پویا دارد لذا امکانات ارتباطی بر اساس این موقعیت طراحی شود .‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مسیر های گردشگری استان شناسایی و در آن محدوده ها با توجه به همکاری همگان پوشش های ارتباطی متناسب آن موقعیت طراحی می شود، افزود: در این زمینه ارتقاء زیر ساخت های ارتباطی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه چرخه تولید دانش بنیان و توسعه فناوری در حال پیگیری است، گفت : یکی از مطالبات استان گیلان ، بهره گیری از جوانان این استان در حوزه فضایی با راه اندازی پژوهشکده فضایی است که با این درخواست موافقت و زمینه فعالیت با همکاری استان فراهم می شود.

هاشمی اذعان داشت : وزارت ارتباطات یک دستگاه عام المنفعه است و در زندگی مردم در سراسر کشور تاثیر گذار است.‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان ساخت: توسعه ارتباطات در همه حوزه ها از جمله سلامت و آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.‌

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقتصاد دیجیتال اشاره و اذعان داشت : امروز اقتصاد دیجیتال در دنیا به رسمیت شناخته شده است، این اقتصاد رفته رفته جای اقتصاد سنتی را خواهد گرفت.‌

وی با اشاره به اینکه گیلان می تواند در حوزه اقتصاد دیجیتال نقش آفرینی کند، گفت : توسعه پوشش ارتباطی و فیبر نوری در روستاهای گیلان از دیگر برنامه های است که پیگیری و در الویت قرار دارد.‌

هاشمی اظهار داشت: پوشش سیار ارتباطی در روستاهای استان افزایش و توسعه فیبر نوری در شهر و روستا نیز مورد توجه قرار دارد.‌